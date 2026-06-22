¿Vas al México vs Chequia? El Metro confirmó horarios especiales de servicio

Miles de aficionados ya se preparan para vivir uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026, y con ello también surgen dudas sobre la movilidad en la capital.

Quienes planean acudir al estadio, reunirse en los Fan Fest o celebrar un posible triunfo de la Selección Mexicana deberán tomar previsiones, pues el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció una medida especial que facilitará el regreso de los asistentes durante la noche del miércoles 24 de junio.

En Ovaciones te decimos los ajustes que el Metro hizo en sus horarios ante el próximo juego del Tri en el Mundial.





Metro anuncia horario especial de servicio por Mundial

Con motivo del partido entre México y Chequia, correspondiente a la Copa Mundial 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro operará con un horario extraordinario para atender la alta demanda de usuarios que se espera al término del encuentro.

La ampliación del servicio busca brindar una alternativa de transporte segura y eficiente tanto para quienes asistan al Estadio Ciudad de México —también conocido como Estadio Azteca— como para las personas que acudan a los distintos Fan Fest y zonas de reunión instaladas en la capital.

La decisión fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien explicó que el objetivo es facilitar el traslado de los aficionados que permanezcan en las celebraciones posteriores al partido, tal como ha ocurrido durante otros encuentros del Mundial 2026.

Las autoridades capitalinas también recordaron que esta estrategia forma parte del operativo especial de movilidad implementado durante la justa mundialista, el cual contempla acciones para agilizar el transporte público y mantener el orden en los principales puntos de concentración de personas.





Horario del Metro CDMX en miércoles 24 de junio

El STC Metro informó que el servicio iniciará de manera habitual a las 05:00 horas del miércoles 24 de junio de 2026, por lo que no habrá modificaciones en el horario de apertura.

Sin embargo, el cierre se extenderá hasta la 01:00 de la madrugada del jueves 25 de junio, es decir, dos horas más de lo acostumbrado.

Esta ampliación permitirá que miles de aficionados puedan regresar a sus hogares después del silbatazo final, así como quienes decidan seguir el partido desde el FIFA Fan Festival del Zócalo o desde otros puntos de reunión habilitados en la CDMX.

El horario especial aplicará en toda la red del Metro, por lo que las personas podrán utilizar cualquiera de las líneas para trasladarse durante la madrugada.

Horario del Metrobús este miércoles 24 de junio

Por su parte, durante la conferencia de este martes 23 de junio, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, aseguraron que además del Metro, también el Metrobús y el Tren Ligero, extenderán su servicio hasta la 1:00 de la mañana.

Además de estos horarios especiales, tanto el Nochebús, como la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operarán en sus horarios nocturnos habituales. De las 00:00 a las 05:00 de la mañana.

Además del servicio extraordinario del Metro, autoridades capitalinas desplegarán un amplio operativo de seguridad y movilidad para atender la llegada de aficionados nacionales e internacionales que asistirán al encuentro mundialista.



Habrá circuitos de apoyo del Sistema de Movilidad Integrada que transportará a los aficionados en trolebús. Foto: Especial

Rutas extra para llegar al Estadio Azteca

Además de las rutas habituales para llegar al Estadio Ciudad de México en Metro, el Tren Ligero ofrecerá servicio directo hasta el Coloso de Santa Úrsula sin paradas.

Incluso habrá circuitos de apoyo del Sistema de Movilidad Integrada que transportará a los aficionados en trolebús desde Tasqueña, Universidad, Terminal 1 y 2 del aeropuerto y Perisur hasta Santa Úrsula/ Sto. Tomás. Además, habrá Servicio de Apoyo de Metrobús desde la estación de la línea 5: Cañaverales.

¡Buenas noticias para la afición!@ClaraBrugadaM anunció que este miércoles 24 de junio el @MetroCDMX extenderá su servicio hasta la 1:00 de la madrugada para apoyar la movilidad durante las actividades del #Mundial2026. ? pic.twitter.com/M67Fxqg5rf — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) June 22, 2026

¿Cuándo es el partido de México vs Chequia?

El duelo entre México y Chequia se disputará el miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

Este enfrentamiento corresponde al tercer y último partido de la fase de grupos (Grupo A) para la Selección Mexicana y se celebrará en el Coloso de Santa Úrsula.

Debido a la relevancia del encuentro y a la expectativa de una asistencia masiva, las autoridades prevén una importante concentración de personas tanto en el inmueble deportivo como en el Zócalo capitalino y otros espacios donde se transmitirán las acciones del Mundial 2026.

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