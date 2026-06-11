Sheinbaum sigue inauguración de Mundial desde GAM; evita el Estadio Azteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudieron al Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Acompañadas por el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, las mandatarias siguieron la transmisión del encuentro desde este espacio público, luego de que la presidenta decidiera no acudir al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del torneo.

La presencia de Sheinbaum y Brugada se dio en medio de las actividades organizadas en distintos puntos de la Ciudad de México para celebrar el inicio de la justa mundialista y respaldar a la Selección Mexicana en su debut dentro de la competencia.

Desde el Deportivo "Hermanos Galeana" en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

Durante la conferencia matutina, la mandataria se rehusó a revelar el lugar donde presenciaría la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México.

Aunque había hecho un guiño a pasar la inauguración en el Fan Fest del Zócalo, la mandataria y la jefa de gobierno de la CDMX decidieron pasar el momento histórico en la Alcaldía Gustavo A. Madero junto al alcalde Janecarlo Lozano.