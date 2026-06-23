Ley seca para miércoles 24 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc: Colonias afectadas

Autoridades de la Ciudad de México ya confirmaron que habrá Ley Seca justamente el día del tercer partido del Tricolor
Habrá Ley Seca en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. Foto: Especial
Autoridades de la Ciudad de México ya confirmaron que habrá Ley Seca justamente el día del tercer partido del Tricolor
Por: Citli Toribio
Este miércoles juega la Selección Nacional contra Chequia, antes conocida como República Checa y el ambiente en todo México está al máximo, especialmente en la CDMX, que cuenta con 18 sedes para ver el partido, además del FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México.
Sin embargo, la fiesta se amargará para algunos, pero será una menor preocupación para otros. Esto debido a que autoridades de la Ciudad de México ya confirmaron que habrá Ley Seca justamente el día del tercer partido del Tricolor.
México vs. Chequia se vivirá sin alcohol en la zona centro de la Ciudad de México, este miércoles 24 de junio, que marca precisamente el fin de la fase de grupos. La medida no se aplicará a todas las alcaldías de la CDMX, sino únicamente en la alcaldía Cuauhtémoc y en colonias muy específicas.
Habrá Ley Seca en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. Foto: Especial
De acuerdo con el decreto, las colonias afectadas por la Ley Seca en la zona centro y norte de la ciudad de México el próximo miércoles 24 de junio por la tarde, serán:
Según el secretario de Gobierno, César Cravioto, se analizó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y este martes se confirmó que se aplicaría la Ley Seca buscando frenar un poco los excesos de la afición para evitar incidentes como los autos averiados la semana pasada con el triunfo sobre la Selección de Corea del Sur.
La Ley Seca del Miércoles 24 de junio arrancará a partir de las 15:00 y concluirá hasta las 7 de la mañana del próximo jueves 25 de junio. Sin embargo, establecimientos como: Salones de fiesta, restaurantes, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatro o auditorios podrán vender bebidas alcohólicas, pero únicamente por copeo con alimentos.
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