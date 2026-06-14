Línea 0 del Trolebús baja su tarifa: ¿Cuánto cuesta el pasaje del corredor Chapultepec-CU?

La nueva Línea 0 del Trolebús no solo reemplaza al antiguo corredor Chapultepec-Ciudad Universitaria, también busca atraer de nuevo a 18 mil pasajeros perdidos tras la pandemia mediante una reducción en la tarifa y un nuevo esquema de operación.

De acuerdo con Alfonso Villaseñor, presidente del Consejo de Administración de Corredor Revolución S.A. (Corevsa), la expectativa es que la demanda crezca de los actuales 42 mil usuarios al día hasta acercarse nuevamente a los 60 mil viajes que registraba la ruta antes de la emergencia sanitaria.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO



Reducción tarifaria y beneficios para usuarios del Trolebús Línea 0

Para alcanzar ese objetivo, el corredor incorporó una reducción tarifaria que permitirá a los usuarios pagar 7 pesos por viaje, frente a los 9.50 pesos que costaba anteriormente el servicio.

Además, la ruta quedó integrada al Sistema de Transportes Eléctricos (STE), lo que permitirá utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada y acceder a los esquemas de gratuidad que operan en la red de transporte eléctrico de la ciudad.

Villaseñor explicó que la recuperación de usuarios es una de las principales metas de esta nueva etapa del corredor, al considerar que una parte importante de los pasajeros modificó sus hábitos de movilidad después de la pandemia y aún no ha recuperado los niveles de uso previos a la emergencia sanitaria.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO



Nuevo esquema de operación y financiamiento

Señaló que la incorporación de la Línea 0 también modificó la forma de operación del corredor. Indicó que, a diferencia del esquema que funcionó durante 14 años, la nueva modalidad incorpora un sistema de pago por kilómetro recorrido, por lo que los ingresos dejarán de depender exclusivamente del cobro de pasajes.

Explicó que este cambio forma parte de la integración del corredor al Sistema de Transportes Eléctricos y representa una nueva forma de financiamiento para el servicio, al incorporar mecanismos distintos al modelo tradicional basado únicamente en la tarifa pagada por los usuarios.

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