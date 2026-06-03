Línea 2 del Metro: ¿Cuándo reanudará el servicio completo de todas las estaciones?

A raíz del proceso de modernización de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el marco del Mundial 2026, más de 5 estaciones de la Línea 2 del Metro se mantienen cerradas y muchas otras aún en obras para lograr estar listas justo antes de la inauguración de la Copa del Mundo.

Sin embargo, esto ha generado retrasos en el traslado de los millones de usuarios que dependen de este transporte diariamente para dirigirse a sus empleos, escuelas, casas y un sin número de destinos. El pasado 29 de mayo se anunció el nuevo cierre de 3 estaciones más precisamente para entrar en obras de renovación los próximos días.

Sin embargo, de acuerdo con información oficial, las obras de renovación en la Línea 2 del Metro tendrían como fecha de conclusión el próximo 4 de junio, el momento en que se abrirán las instalaciones de todas las estaciones cerradas hasta ahora.

Estaciones cerradas de la Línea 2 del Metro en CDMX

Más de 6 estaciones de la Línea 2 del Metropresentan cierres totales. Recordemos que para llegar o recorrer esos tramos, se ofrece servicio gratuito de camiones RTP en ambos sentidos. Aquí la lista de todas ellas:

Zócalo/Tenochtitlan

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Xola

Portales

Nativitas

ESTACIONES CERRADAS.

Se prevé que toda la línea 2 del Metro vuelva a reanudar el servicio completo el próximo 4 de junio. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo reabre la Línea 2 completa?

De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se prevé que el servicio TOTAL de la Línea 2 será restablecido el día 4 de junio a partir de las 5 de la mañana. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales manifiestan incredulidad ante la posible normalización del servicio de transporte.

Actualmente la Línea 2 opera en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Pese al apoyo de servicio gratuito de RTP, decenas o quizá cientos de usuarios al día se han visto afectados por el cierre de todas estas estaciones.