Línea 2 del Metro de la CDMX reabre con servicio incompleto

Desde días pasados, Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro aseguró que el servicio de la Línea 2 del Metro, se restablecería de manera total este domingo 7 de junio, después de que se pospuso la reapertura el pasado 3 de junio, que era la fecha estipulada para concluir las labores de renovación.

Sin embargo, de acuerdo con un comunicado del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC METRO) por medio de redes sociales, se aclaró que si bien se reaperturó la Línea 2 del Metro, las condiciones no fueron las esperadas, pues algunas estaciones continuarán sin servicio hasta nuevo aviso.

Reabre Línea 2 del Metro

A partir de las 7 de la mañana de este domingo 7 de junio se tenía contemplada la reapertura del servicio completo de la Línea 2 del Metro y aunque ahora los trenes de la línea azul ya ofrecen traslado de Cuatro Caminos hacia Tasqueña en ambos sentidos, todavía hay al menos 5 estaciones sin servicio.

ESTACIONES CERRADAS.

Se desconoce la fecha de reapertura de las estaciones de la línea 2 del Metro en obras. Foto: Cuartoscuro

Estaciones que siguen sin servicio en Línea 2 del Metro

Las estaciones que continúan sin servicio de ascenso o descenso dentro de personas usuarias, son:

San Antonio Abad

Chabacano

Zócalo/Tenochtitlan

Nativitas

Portales

Es decir, aunque el Metro corre en ambos sentidos desde Cuatro Caminos, hasta Tasqueña, no realiza ninguna parada por alguna de estas estaciones. Además, esta dinámica se mantendrá con un horario parcial hasta las 20:00.

Servicio de la Línea azul a partir de las 8 de la noche

A partir de las 20:00 horas el servicio de la Línea 2 del Metro volverá a operar en 2 tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez. 4 caminos. Se seguirá contando con el apoyo de unidades de la Red de Transporte para Pasajeros (RTP) de manera gratuita en el tramo de Xola a Pino Suárez.

Hasta el momento no se sabe cuál será la fecha de reapertura de estas estaciones clave para la movilidad en la zona centro y sur de la CDMX.