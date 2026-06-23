Reabre estación Chabacano de la Línea 2 del Metro

Luego de la temporada de renovación en las estaciones de la Línea 2 del Metro, previo al Mundial 2026, el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, informó que una estación más se sumaría a la reapertura casi total de la línea azul del STC Metro.

Se trata de Chabacano, estación que estuvo cerrada por casi un mes, mientras se realizaban las remodelaciones pertinentes para dejar este punto de transbordo múltiple al 100% de operatividad. Y es que el cierre temporal se efectuó desde finales de mayo.

Después del cierre temporal tras trabajos de remodelación, la mañana de este 23 de junio se anunció la reapertura de la estación Chabacano con ascenso y descenso de pasajeros. Esto facilitaría el acceso completo a las conexiones con las otras líneas así como el paso hacia la Calzada Flotante con dirección a Pino Suárez.

¿Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas?

Según la declaración de Adrián Rubalcava, ya habrá servicio en ambos sentidos con ascenso y descenso de pasajeros en ambas direcciones, con excepción de la estación Zócalo-Tenochtitlan, que seguirá cerrada hasta nuevo aviso.

Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece... pic.twitter.com/f5OoTtf26H — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 23, 2026

"La reapertura de Chabacano representa un paso más en la recuperación de las estaciones intervenidas recientemente como parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Red." fueron las palabras del Director del Metro.

Recordemos que el día de ayer la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada Molina presidió la reapertura de las estaciones del tramo Tasqueña-Revolución en la Línea 2 del Metro