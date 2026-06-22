Reabren a medias estaciones de Línea 2 del Metro

El Metro de la Ciudad de México ha dado mucho de qué hablar desde antes, durante y quizá incluso después del Mundial 2026. Y es que las reparaciones debido al proceso de renovación que han presenciado las instalaciones de las diferentes estaciones de diferentes líneas.

Sin embargo de a poco la funcionalidad de las estaciones del Metro, poco a poco regresa a la normalidad. Èse aparentemente era la idea de algunas de las estaciones de la Línea 2. Y es que esta tarde la jefa de gobierno, Clara Brugada, presidió la reapertura de las estaciones del tramo Tasqueña.

Luego de los trabajos de remodelación, se reabrieron las estaciones de Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales, de la Línea 2. Sin embargo, usuarios reportaron que algunos elevadores no estaban en funcionamiento.

Así fue la reapertura de las estaciones del tramo Tasqueña de la Línea 2 del Metro

1. Elevadores no funcionaban

Esta situación dificultó el acceso de adultos mayores y personas con movilidad reducida, quienes enfrentaron complicaciones para subir y desplazarse dentro de las instalaciones.



Usuarios reportaron que algunos elevadores no estaban en funcionamiento. Foto:

2. Todavía hay algunas grietas

Algunas áreas de las estaciones siguen teniendo muchas grietas.



Luego de los trabajos de remodelación, hay estaciones que todavía presentaron grietas. Foto: Calyara

3. Hubo murales

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcaba expresó su agradecimiento a su dirigente sindical, Ing. Fernando Espino, por su compromiso para hacer posible estos trabajos; así como al artista plástico Alberto Castro Leñero por las intervenciones artísticas.



El artista plástico Alberto Castro Leñero realizó diversas intervenciones artísticas. Foto: Celyara

Con información de Celyara, Ovaciones