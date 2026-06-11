Cierre de estaciones del Metro rumbo al Centro Histórico de CDMX

Hoy se llevará a cabo la Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 a las 11 de la mañana en el ahora Estadio Ciudad de México, antes llamado Estadio Azteca. Sin embargo, las obras en el Metro de la Ciudad de México siguen y la movilidad de miles de mexicanos se ha visto afectada.

En este marco, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, anunció el cierre de estaciones de diversas líneas del Metro rumbo al centro histórico. Además de las estaciones cerradas hasta nuevo aviso, en esta ocasión se suman: Bellas Artes y Allende, también de la Línea 2.

Estaciones Cerradas de la Línea 2 del Metro

A través de una publicación en su cuenta de X, el Metro de la Ciudad de México comunicó que las estaciones que estarían fuera de servicio este 11 de junio con dirección al centro histórico son: