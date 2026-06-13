Lluvias colapsan vialidades en Edomex y suspenden servicio del Mexibús

Este sábado 13 de junio se registraron fuertes lluvias en el Estado de Mexico que afectaron a los municipios de Tultitlán, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

Estas lluvias provocaron afectaciones en las principales vialidades e inundaciones, principalmente en la Línea 2 del Mexibús.

Afectaciones en Tultitlán

En Tultitlán, uno de los puntos más afectados fue la vía José López Portillo, particularmente en el tramo conocido como La Bandera.