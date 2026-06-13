Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli fueron los municipios más afectados
Lluvias colapsan vialidades en Edomex y suspenden servicio del Mexibús
Por: Jazmín Rodríguez
Este sábado 13 de junio se registraron fuertes lluvias en el Estado de Mexico que afectaron a los municipios de Tultitlán, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.
Estas lluvias provocaron afectaciones en las principales vialidades e inundaciones, principalmente en la Línea 2 del Mexibús.
Afectaciones en Tultitlán
En Tultitlán, uno de los puntos más afectados fue la vía José López Portillo, particularmente en el tramo conocido como La Bandera.
Debido a la acumulación de agua, el servicio del Mexibús Línea 2, que conecta Las Américas con La Quebrada, fue suspendido temporalmente en ambos sentidos.
La inundación también obligó a detener el flujo vehicular, generando kilométricas filas de automóviles y afectaciones a varios automovilistas.
En Coacalco quedaron autos atrapados
En Coacalco, el nivel del agua cubrió amplios tramos de la vía López Portillo, principalmente a la altura de Plaza Coacalco, Cosmopol y Bosques del Valle.
En algunos puntos, el agua superó el metro de profundidad, dejando varios vehículos atrapados.
También se reportaron inundaciones de consideración en Eje 8, avenida Dalias y la zona de San Rafael, donde vecinos y automovilistas enfrentaron complicaciones.
Cuautitlán Izcalli registra anegaciones en Centro Urbano
Las lluvias también provocaron afectaciones en Cuautitlán Izcalli, especialmente en la zona de Centro Urbano.
Las áreas más afectadas fueron la avenida Primero de Mayo, las laterales de la autopista México-Querétaro y la colonia Niños Héroes.
Servicios de emergencia realizan labores en distintos puntos del municipio.
Aunque la intensidad de la lluvia disminuyó durante la tarde, las precipitaciones continúan en la zona norte del Estado de México.
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