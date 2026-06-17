Lluvias en CDMX: Alcaldías al sur de la Ciudad registran inundaciones

El día de ayer, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensas lluvias y posible caída de granizo. El pronóstico se cumplió al grado de que el pasado martes 16 de junio se registró una tormenta que impactó con fuerza al sur de la CDMX.

El volumen de precipitación fue de más de 18 millones de metros cúbicos. Y pese al plan de inversión de 3 mil 360 millones de pesos destinada para prevenir inundaciones planteado por la jefa de gobierno, Clara Brugada en su estrategia integral para enfrentar la temporada de precipitaciones, Operativo Tlaloque, sigue dando de qué hablar.

Estadio Azteca bajo el agua

La razón fue que precisamente las alcaldías de Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan y Xochimilco, registraron inundaciones de hasta 72 milímetros, en el caso de La Joya; 68 mm, Zacatón 59.75 mm, Bosque de Tlalpan con 55 mm; Planta Abasolo con 49.25 mm en Tlalpan así como el Estadio Azteca con 71.5 mm, en Coyoacán y Zarco se registraron 50.25 mm, en Cuajimalpa.

30 años de izquierda tienen a la #CDMX abandonada, sin mantenimiento y con infraestructura ineficiente.



Y a @ClaraBrugadaM no se le ven intenciones de cambiar, parece que viven en otra realidad, donde todo es color violeta. pic.twitter.com/N03hrzGEAr — Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) June 17, 2026

Algunas colonias del sur de la ciudad cercanas al Estadio Azteca también han registrado en los últimos días inundaciones recurrentes y encharcamientos en: Calzada de Tlalpan, Periférico y Circuito Interior. También se registró la caída de 92 árboles, un poste.

Atención a zonas afectadas

Derivado de estas anegaciones, la Secretaría de Gestión Integral el Agua (Segiagua) desplegó a 123 elementos para la atención al drenaje.

Las zonas afectadas fueron atendidas por 43 equipos de maquinaria conformados por:

10 vehículos de bombeo de emergencia

de de emergencia 21 hidroneumáticos

6 Hércules

3 pickups/sedán

Una estaca y dos pipas.

En el caso de Xochimilco, se registró el desbordamiento del Río San Buenaventura, donde la SGIRPC en coordinación con Protección Civil, se llevaron a cabo acciones para controlar el nivel del agua y realizar labores de limpieza en la zona.

El nororiente de la CDMX también registró dos cortocircuitos y una losa colapsada en la esquina de Norte 11-A y Poniente 108 en la colonia Defensores de la República en la Alcaldía Gustavo A. Madero.