Lluvias provocan fuertes inundaciones al sur de la CDMX

La tarde de este viernes 12 de junio una fuerte lluvia sorprendió en gran parte de la Ciudad de México; sin embargo, el sur: Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán.

Por ello, bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) trabajan a su máxima capacidad para dezasolvar las principales avenidas afectadas.

La zona más afectada es la de Anillo Periférico y calzada de Tlalpan, así como el bajo puente en calzada de Tlalpan e Insurgentes, a la altura de La Joya, dónde ya trabajan elementos de la Segiagua, con los equipos hidroneumáticos como el Vactor.

Otro punto que también sufrió graves afectaciones fue el Hospital de Psiquiatría del IMSS San Fernando, donde a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje se presento un encharcamiento de 120 metros de espejo por más de 60 centímetros de diámetro en la vialidad y al interior del inmueble.

Por ello las autoridades destaparon el drenaje y apoyaron en labores de limpieza.

En Periferico Sur y Viaducto Tlalpan, en la Colonia Arenal Tepepan la insuficiencia de la red de drenaje provocó un encharcamiento de 250 metros de espejo por 90 cm de tirante. por lo que hubo afectaciones en los carriles centrales y laterales con dirección al oriente, lugar donde quedó varado un auto.

También se formó una enorme laguna sobre calzada Ermita Iztapalapa pasando la avenida Javier Rojo Gómez hacia el Oriente de la ciudad y la inundación genera tráfico muy lento.

servicios de emergencia laboran en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, col. Arenal Tepepan, @TlalpanAl, donde a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se registró encharcamiento de 250 m de espejo por 90 cm de tirante.



Se tuvo afectación a los carriles centrales... pic.twitter.com/R3J2oY7EXU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 13, 2026

Lo mismo ocurre sobre la avenida Tláhuac y Taxqueña, donde los vehículos avanzan muy lentamente por el nivel del agua que subió tras el fuerte aguacero.