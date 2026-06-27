Madres buscadoras se sumaron a la marcha del Pride en CDMX

Este sábado 27 de junio se llevo a cabo la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México y esta vez, las madres buscadoras decidieron sumar esfuerzos don la comunidad para exigir justicia.

Las madres hicieron el recorrido con los asistentes desde el Ángel, pasando por Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo y lograron llegar hasta donde encuentra del Fan Fest.

Buscamos a las personas LGBT desaparecidas

Uno de los casos fue el de Lilith Saori Arreola Alvear, integrante de la comunidad LGBTTTIQA+ y persona trans, desaparecida en Playa Zicatela, localizada en el municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca, el 2 de febrero de 2023.

Durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, colectivos de familias buscadoras ingresaron al Fan Fest en el Zócalo capitalino para visibilizar la crisis que vive el país y recordar que las ausencias se protestan en todos los espacios. pic.twitter.com/tv59U0hMhH — MVM (@MVMNoticias) June 28, 2026

Las madres dijeron que la intensión de sumarse a este espacio era para visibilizar la crisis que vive el país y recordar que las ausencias se protestan en todos los espacios.