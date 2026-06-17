Manifestación de la CNTE hoy 17 de junio llegan al Estadio Azteca

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que el día de hoy marchará nuevamente a las inmediaciones del Estadio Azteca, tras más de 15 días en busca de una resolución favorable a su favor de sus demandas. Sin embargo, las propuestas del Gobierno de México, les han sido insuficientes.

Hasta el momento sólo se sabe que la manifestación magisterial llegará al Estadio Ciudad de México en el marco del juego de Colombia con Uzbekistán, que se celebra hoy a las 20:00 de la noche. Sin embargo, tras la movilización social, es posible que haya afectaciones viales para llegar.

De acuerdo con medios locales, se tratará de una marcha pacífica para después regresar a su campamento. De acuerdo con el maestro Pedro Hernández, un dirigente de la CNTE, la manifestación saldrá de Calzada de Tlalpan hasta llegar al Estadio Ciudad de México a las 13:00.

Al momento, ya se encuentran elementos policiales resguardando el paso al Estadio Azteca para tratar de salvaguardar la integridad de los asistentes al partido de esta noche en el Coloso de Santa Úrsula, pues esta mañana ya comienzan a llegar los aficionados al lugar.

A través de su página de Facebook, la Coordinadora Nacional declaró:

"Nuevamente el Estado mexicano hace uso de su cuerpo policial para impedir la movilización en exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE. El hostigamiento no cesa al magisterio consciente"

Cierres viales por marcha de la CNTE

Las movilizaciones sociales por parte de la CNTE, afectará diversas vialidades, entre las que están:

Calzada de Tlalpan

Circuito Azteca

Circuito Interior

Sin olvidar que el plantón de maestros se encuentran en las calles aledañas al Zócalo capitalino, como las calles: 5 de mayo, Belisario Domínguez, Donceles y República de Cuba.

MARCHA DE LA CNTE.

Estas serán los bloqueos y alternativas viales. Imagen: Gemini Pro

Alternativas viales

De cara a las afectaciones viales debido a las movilizaciones sociales, las rutas alternativas para acceder al sur de la ciudad, son:

Río Churubusco

Miramontes

Miguel Ángel De Quevedo

Transporte público

De acuerdo con la red social X del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Bellas Artes y Allende se suman a las estaciones cerradas de la Línea 2 del Metro e Hidalgo del lado de la Línea 3.