Caseta de la autopista México-Cuernavaca, en resguardo para contener llegada de manifestantes de la CNTE

Esta mañana se registró un bloqueo por parte de cuerpos policiales en la caseta de Cuernavaca con motivo de la contención de manifestantes que se dirigen con destino a la Ciudad de México. La mayoría de ellos son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al momento, elementos de seguridad, particularmente el agrupamiento de Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúan realizando un operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026. El día de ayer, se aseguraron 59 explosivos fabricados de manera casera en camiones provenientes de Ayotzinapa.

Zorros de la SSC CDMX Contienen manifestantes rumbo al Zócalo

El dispositivo de seguridad se encuentra el los límites de la alcaldía Tlalpan, particularmente en la caseta de la autopista México-Cuernavaca.

Las revisiones se están realizando especialmente en autobuses que transportan a contingentes de maestros, cuyo destino era llegar a la zona centro de la Ciudad de México a reforzar el plantón en diferentes puntos aledaños de la Plaza de la República.

CASETA MÉXICO-CUERNAVACA.

El dispositivo de seguridad se encuentra el los límites de la alcaldía Tlalpan. Foto: José Andrés García

Son alrededor de una veintena de policías que se encuentran en la caseta México-Cuernavaca realizando estas labores de contención de manifestantes. Esto ocurre después de la declaración de la presidenta sobre el refuerzo de la seguridad en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Nuestro reportero, José Andrés Díaz, notificó que esto comenzó desde primeras horas de este martes 9 de junio.

"Desde primeras horas de este martes, la policía capitalina ha mandado decenas de vehículos y elementos a la caseta a Cuernavaca, para una vez más detener a la CNTE y/o demás manifestantes", escribió el periodista en exclusiva para Ovaciones.

Hasta el momento es todo lo que se sabe sobre este operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. No se ha informado sobre el aseguramiento de ningún arma o vehículo. Tampoco la instancia gubernamental se ha postulado al respecto.