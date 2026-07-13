Bloqueos y alternativas viales en CDMX por mega marcha del SME

La manifestación del Sindicato Mexicano de Electricistas en CDMX provoca cierres viales en zonas clave como Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Estas son las alternativas viales frente a bloqueos por marchas del SME. Foto: Nano Banana Pro
La manifestación del Sindicato Mexicano de Electricistas en CDMX provoca cierres viales en zonas clave como Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Por: Citli Toribio
La mañana de este lunes 13 de julio se registró una marcha por parte de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Al menos 2 de las principales avenidas de la CDMX y de las más transitadas, se encuentran bloqueadas debido a la mega marcha.
Integrantes del SME se comenzaron a reunir desde antes de las 7:30 de la mañana cerca de la avenida Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. De acuerdo con la agenta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),el destino de los manifestantes sería Segob y el Zócalo capitalino.
El punto de reunión fue el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en Paseo de la Reforma 164, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc con dirección a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hasta las 8 de la mañana se registraron contingentes con marcha hacia el zócalo.
Estas son las alternativas viales frente a bloqueos por marchas del SME. Foto: Nano Banana Pro
Las principales afectaciones viales por parte de la mega marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas serán:
Hasta el momento, se registran cierres de estaciones en algunas líneas del Metrobús, como en la Línea 7 desde Hidalgo hasta Hamburgo. Al cierre de esta nota, se registró la reapertura de la Línea 1, que registraba cierre desde Plaza de la República a Reforma.
Algunas de las alternativas viales frente a esta marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas son:
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