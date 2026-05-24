Marchas en la CDMX este 24 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este domingo 24 de mayo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. Especialmente el día de hoy que se disputará la gran final del Clausura 2026 por parte de la Liga MX Pumas vs. Cruz Azul.

AFICIONADOS DEL CLUB DE FUTBOL PUMAS

Hora: 14:00

Lugar: Estación "Copilco" Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Destino: Astas de Ciudad Universitaria

Demanda: En apoyo a la gran final de Clausura 2026 de la Liga MX Pumas Vs Cruz Azul

Aforo estimado: 500 personas

Principales afectaciones viales

Las principales afectaciones viales se registrarán en los alrededores de Metro Copilco y Avenida Insurgentes Sur rumbo al Estadio Olímpico Universitario de los Pumas. Toma tus precauciones para utilizar vías alternas y evitar congestionamiento vial al sur de la CDMX.

¿A qué hora se juega la gran final de Pumas-Cruz Azul?

La gran final de vuelta Pumas-Cruz Azul se jugará el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Contempla la movilización de los aficionados de ambos equipos en diferentes puntos de la CDMX hacia ése destino.