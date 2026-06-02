Marchas en la CDMX este 02 de junio de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Trabajadoras sexuales marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta la Catedral Metropolitana
TRABAJADORAS SEXUALES.
Marcharán rumbo a la Capital Metropolitana. Foto: Gemini Pro
Trabajadoras sexuales marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta la Catedral Metropolitana
Por: Pilar Mansilla
Es complicado que la Ciudad de México amanezca sin ningún movimiento social. Por eso este 2 de junio la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, reporta una movilización, pero a diferencia de muchas otras marchas, esta iniciará por la tarde.
Se trata de una marcha por parte de las trabajadoras sexuales de la capital, quienes se congregarán en el Ángel de la Independencia y caminarán rumbo a la Catedral Metropolitana para conmemorar el Día Internacional de la Trabajadora Sexual.
Entre las demandas de las trabajadoras está el desplazamiento provocado a causa de los megaproyectos, como la construcción de la ciclovía en Tlalpan, la rehabilitación del tren ligero, entre otros. A continuación, te compartimos los detalles para que te mantengas informado y evites los contratiempos de movilidad.
TRABAJADORAS SEXUALES.
Marcharán rumbo a la Capital Metropolitana. Foto: Gemini Pro
Las principales afectaciones viales serán Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle de Madero. Recordemos que en la calle 5 de mayo, aledaña al Zócalo capitalino continúa el plantón indefinido por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Si pretendes llegar al centro histórico, se recomiendan las vías alternas como: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes (rodeando el centro).