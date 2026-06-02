Marchas en la CDMX este 02 de junio de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Es complicado que la Ciudad de México amanezca sin ningún movimiento social. Por eso este 2 de junio la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, reporta una movilización, pero a diferencia de muchas otras marchas, esta iniciará por la tarde.

Se trata de una marcha por parte de las trabajadoras sexuales de la capital, quienes se congregarán en el Ángel de la Independencia y caminarán rumbo a la Catedral Metropolitana para conmemorar el Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

Entre las demandas de las trabajadoras está el desplazamiento provocado a causa de los megaproyectos, como la construcción de la ciclovía en Tlalpan, la rehabilitación del tren ligero, entre otros. A continuación, te compartimos los detalles para que te mantengas informado y evites los contratiempos de movilidad.

TRABAJADORAS SEXUALES UNIDAS E INDEPENDIENTES

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Catedral Metropolitana

Catedral Metropolitana Demanda: En el marco de la conmemoración del "Día Internacional de la Trabajadora Sexual", se realizará una marcha para exigir el respeto pleno al trabajo sexual y el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales a la vivienda, la salud, la seguridad y condiciones dignas para vivir y ejercer su labor, en respuesta a la violencia institucional, el desplazamiento provocado por los megaproyectos y la criminalización social de su trabajo.

En el marco de la conmemoración del "Día Internacional de la Trabajadora Sexual", se realizará una marcha para exigir el respeto pleno al trabajo sexual y el reconocimiento de los derechos de las a la vivienda, la la y condiciones dignas para vivir y ejercer su labor, en respuesta a la violencia institucional, el desplazamiento provocado por los megaproyectos y la criminalización social de su trabajo. Aforo: 400 personas

TRABAJADORAS SEXUALES.

Marcharán rumbo a la Capital Metropolitana. Foto: Gemini Pro

Afectaciones viales

Las principales afectaciones viales serán Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle de Madero. Recordemos que en la calle 5 de mayo, aledaña al Zócalo capitalino continúa el plantón indefinido por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Vías alternas de circulación vial

Si pretendes llegar al centro histórico, se recomiendan las vías alternas como: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes (rodeando el centro).