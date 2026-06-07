Megafuga en Periférico Oriente deja atrapados a residentes de la Vicente Guerrero

Una unidad habitacional ubicada en la colonia Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa con al menos una decena de residentes se reportaron atrapados por al menos 5 horas debido a una megafuga en un tubo de 12 pulgadas ubicado sobre un tramo de 150 metros sobre Periférico Oriente.

A pesar de los encharcamientos causados, no hubo afectaciones en las viviendas. Sin embargo, desde el mediodía del sábado 6 de junio las familias residentes quedaron prácticamente atrapadas en la vialidad aledaña a su edificio, debido a la gran cantidad de agua que inundó los cajones del estacionamiento, entre los edificios 27 y 29.

Se cerraron dos de los 3 carriles en dirección al norte, a la altura de la avenida Revolución Social, debido a la inundación y a las labores del personal de la alcaldía Iztapalapa, que fue la que brindó atención de emergencia.

? Ante las intensas lluvias registradas esta noche, nuestras brigadas respondieron de manera oportuna en distintos puntos de la demarcación, entre ellos la Vicente Guerrero, Ermita y Cuauhtémoc en Santiago Acahualtepec, así como Teotongo.



Desde temprano instalamos el Centro... pic.twitter.com/NCBMRJticD — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) June 7, 2026

Protección civil acudió a combatir la inundación

Fueron más de 30 trabajadores de la dirección ejecutiva de protección civil de la alcaldía, quienes laboraron para desalojar el agua de la unidad habitacional afectada en la colonia Vicente Guerrero. Se apoyaron de unidades todoterreno para el rescate donde por medio del oleaje, se condujo el agua hasta la coladera.

Personal de la alcaldía descartó que la fuga y su tiempo de reparación afecte el suministro en la unidad habitacional, gracias a que el conjunto cuenta con redes secundarias de agua, las cuales se abastecen de otras líneas.

Las maniobras para combatir la anegación terminaron pasadas las 17 de la tarde, después del desalojo de un camión hidroneumático.