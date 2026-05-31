¡Qué elegancia! Metro de la CDMX concluyó remodelaciones en la estación Hidalgo

La transformación de algunas estaciones del STC Metro de la Ciudad de México siguen captando la atención de miles de usuarios, pero no precisamente por mejoras relacionadas con la operación del servicio.

Fotografías compartidas en redes sociales muestran una imagen completamente distinta en una de las estaciones más transitadas de la capital, provocando sorpresa, críticas y una oleada de comentarios que rápidamente se volvieron virales.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la nueva imagen de la estación Hidalgo del STC Metro, así como los costos y más.

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Remodelación del Metro CDMX

Tras varias semanas de trabajo, la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro de la CDMX concluyó una importante intervención como parte del programa de rehabilitación impulsado rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Los trabajos incluyeron renovación de pisos, mejoras en muros, instalación de nuevas señalizaciones en español e inglés, colocación de perfiles metálicos en escalones, modernización de sistemas eléctricos y alumbrado, así como mantenimiento en diversos componentes de la infraestructura ferroviaria.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la instalación de faroles decorativos y un gran candelabro colocado en una de las escaleras de acceso al andén con dirección a Taxqueña. La luminaria, inspirada en estilos clásicos europeos, generó sorpresa entre los usuarios que diariamente utilizan la estación.

Las imágenes del nuevo aspecto de Hidalgo rápidamente se viralizaron, ya que muchos consideraron que la decoración contrastaba con la imagen tradicional del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Remodelación metro Hidalgo Fotos: especial



¿Cuánto costó la remodelación de la estación Hidalgo?

De acuerdo con información difundida sobre los contratos de rehabilitación, la remodelación de la estación Hidalgo habría representado una inversión cercana a los 12 millones de pesos.

La empresa encargada de los trabajos fue INDHR, firma que también participa en otros proyectos de modernización dentro de la red del Metro.

Además de la estación Hidalgo, se realizan intervenciones en estaciones estratégicas como Bellas Artes y Viaducto, esto como parte de un programa más amplio de renovación que busca mejorar la imagen y funcionalidad de espacios clave antes de la llegada de miles de visitantes con motivo de la Copa Mundial 2026.

Esto debería ser un escándalo. Más de 12 millones de pesos costó remodelar solo la estación Hidalgo, con todo y faroles y candelabros. La remodelación fue pagada a INDHR, que acumula contratos millonarios con el Metro y Adrián Ruvalcaba desde que era alcalde de Cuajimalpa. pic.twitter.com/wip3PhW1v0 — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) May 30, 2026

¿Por qué pusieron candelabros en la estación Hidalgo?

Los nuevos faroles y candelabros no fueron colocados únicamente con fines decorativos.

Las autoridades explicaron que forman parte del proyecto integral de rehabilitación de estaciones cercanas a las rutas que utilizarán aficionados y turistas durante el Mundial.

La Línea 2 es una de las conexiones más importantes hacia el Estadio Banorte, inmueble que albergará el partido inaugural del torneo.

Los escalones más elegantes del metro de la CDMX



Los del metro Hidalgo pic.twitter.com/swh8pjcfZE — ? ??. ?í?I?O ® ?? (@Mr_Civico) May 31, 2026

Por ello, se decidió implementar mejoras visuales y de iluminación que permitan ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.

Los trabajos también contemplaron adecuaciones en los sistemas de energía eléctrica y alumbrado para garantizar el funcionamiento permanente de las nuevas luminarias.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que las estaciones intervenidas deberán estar listas antes del inicio de la justa mundialista.

Memes de la estación Hidalgo

Aunque algunos usuarios celebraron la renovación estética, en redes sociales la conversación tomó un rumbo distinto.

Cientos de internautas comenzaron a compartir memes, fotografías editadas y comentarios irónicos sobre el nuevo aspecto de la estación.

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