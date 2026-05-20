CDMX tendrá baños públicos inteligentes para el Mundial 2026: ¿Dónde estarán ubicados y cuánto costarán?

La Ciudad de México continúa transformándose rumbo al Mundial 2026 y ahora una nueva instalación urbana comenzó a llamar la atención de capitalinos y turistas.

En distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc aparecieron módulos modernos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales por su diseño futurista, tecnología automatizada y detalles inspirados en el ajolote, símbolo que ya forma parte de la imagen renovada de la capital.

En Ovaciones te decimos todo sobre los nuevos baños públicos inteligentes, así como costos y en qué calles de la capital estarán ubicados.

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Baños inteligentes en la CDMX

Los nuevos baños públicos inteligentes forman parte del proyecto de modernización urbana impulsado en la capital previo al Mundial FIFA 2026.

La iniciativa busca mejorar la experiencia de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la capital durante el evento deportivo.

Los módulos cuentan con tecnología automatizada similar a la que opera en varias ciudades europeas. Entre sus funciones destacan sistemas de limpieza automática después de cada uso, sensores de entrada y salida, ahorro de agua y mecanismos para reducir actos de vandalismo.

Además, el servicio incluirá agua, jabón y secado de manos dentro del mismo acceso.

Otro aspecto que llamó la atención es que los sanitarios tienen ilustraciones de ajolotes en el exterior, siguiendo la estética que se ha implementado recientemente en distintos espacios públicos de la capital.

Asimismo, las autoridades también establecieron algunas reglas de operación, entre ellas que menores de 10 años deberán ingresar acompañados de un adulto y que cada usuario tendrá un tiempo máximo de permanencia de 15 minutos.

¿Cuánto creen que duren los nuevos baños públicos inteligentes que están colocando en Av. Chapultepec?



En París, por ejemplo, funcionan desde el 2006 y ahí siguen... pic.twitter.com/tM8JcewS1o — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) May 20, 2026

Dónde se ubican los baños públicos inteligentes

Hasta ahora se han identificado al menos siete módulos instalados en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, especialmente en zonas turísticas y de alta movilidad peatonal.

Uno de los baños inteligentes fue colocado afuera de la estación Sevilla de la Línea 1 del Metro CDMX, mientras que otros módulos fueron vistos cerca de la Zona Rosa, Avenida Chapultepec y en las inmediaciones de la estación Revolución de la Línea 2 del Metro.

La elección de estas ubicaciones respondería al alto flujo de personas que diariamente transitan por esos puntos, además de la expectativa de un incremento considerable de visitantes durante el Mundial 2026.

Aunque los módulos ya son visibles en las calles, todavía permanecen cerrados y algunos incluso aparecen emplayados.

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? Instalan baños públicos inteligentes en calles de la alcaldía Cuauhtémoc por el Mundial. Serán de pago y servirán con una tarjeta. Aún no se sabe cuánto costará el servicio. Se limpian solos.



#MILENIO17h con @hzamarronpic.twitter.com/UK95yPbnNQ — Milenio Televisión (@mileniotv) May 19, 2026

Costo para usar los baños inteligentes de la CDMX

Uno de los aspectos que más dudas ha generado entre los ciudadanos es el costo para utilizar estos sanitarios inteligentes.

Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX no ha revelado el precio oficial del acceso ni el costo de la tarjeta necesaria para ingresar.

Lo que sí se sabe es que los baños no serán gratuitos y que para utilizarlos será necesario pagar mediante tarjeta bancaria o con una tarjeta especial que venderían las autoridades capitalinas.

Las instrucciones visibles en algunos módulos indican que los usuarios podrán acceder utilizando tarjeta de crédito, débito o una tarjeta habilitada para el servicio. Esta modalidad busca agilizar el acceso y evitar el manejo de efectivo.

Por ahora tampoco existe una fecha confirmada para la inauguración oficial de los baños públicos inteligentes en la CDMX, aunque se espera que comiencen a operar antes del arranque del Mundial 2026, programado para junio del próximo año.