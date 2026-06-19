Viajar sin efectivo en el Mundial 2026: Metro y Metrobús de CDMX aceptan tarjetas internacionales

La Ciudad de México ha dado un paso decisivo hacia la movilidad del futuro con el impulso del Mundial 2026. Ahora, todas las estaciones del Metro y Metrobús aceptan pagos con tarjetas internacionales con tarjetas Visa y Getnet, una transformación que beneficia tanto a los millones de usuarios habituales como a los visitantes extranjeros.

En las primeras semanas de pruebas, se registraron transacciones con plásticos emitidos en 78 países distintos, una muestra del impacto inmediato de la medida.

Pero este hecho, trasciende más allá de la justa mundialista. La iniciativa busca dejar un legado duradero para el turismo y la movilidad urbana, convirtiendo el transporte público (el primer punto de contacto para muchos viajeros) en una experiencia ágil y sin fricciones.

Alianzas y campañas para promover la educación financiera

La mecánica es tan simple como solo acercar, pagar e ingresar. Con tarjetas, relojes o teléfonos móviles, los pasajeros pueden acceder al servicio sin necesidad de efectivo ni boletos.

De hecho, ahora mismo en México, las transacciones sin contacto con tarjetas Visa ya representan el 30% del total, un indicador de la creciente aceptación de esta tecnología.

El camino hacia esta meta comenzó años atrás. En septiembre de 2021, Metrobús implementó los pagos sin contacto en sus primeras líneas, y para octubre de 2023 todo el sistema ya operaba bajo esta modalidad.

El STC Metro se sumó en septiembre de 2024, y su llegada generó un efecto inmediato, pues en el mes siguiente, las transacciones sin contacto en Metrobús se duplicaron.

El Mundial acelera una transformación silenciosa: pagar sin efectivo en México



Los bancos y autoridades financieras están aprovechando la llegada del Mundial 2026 para acelerar una transformación importante: que cada vez más personas paguen sin efectivo, incluso en el... pic.twitter.com/wqv2JkMIrb — Luis Mi (@LuisMiNegocios) June 19, 2026

Entre 2024 y 2025, el número total de operaciones con tarjetas Visa en ambos sistemas se duplicó, reflejando una adopción acelerada. Pero la tecnología, por sí sola, no basta.

Por eso, Visa, en alianza con el Grupo BID, la ABM y la CONDUSEF, lanzó una campaña de educación financiera protagonizada por Jorge Campos, leyenda del fútbol mexicano.

El objetivo es familiarizar a los usuarios con los beneficios de los pagos digitales, promoviendo su uso como una opción rápida, segura y accesible.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México se coloca a la altura de otras grandes urbes globales, preparada para recibir a millones de visitantes con un sistema de transporte moderno, incluyente y orientado al futuro.