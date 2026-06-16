Metrobús extiende horario por partido en el Estadio Azteca

El día de mañana se disputa el juego de Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca y debido a las dificultades de movilidad derivadas de la afluencia de personas, muchas veces existen complicaciones viales y también en el transporte público.

En apoyo a las personas que se desplazan al Estadio Ciudad de México, el Metrobús de la Ciudad de México publicó a través de su red social X, que el próximo miércoles 17 de junio ampliará su horario de servicio para que exista un poco más de flexibilidad para la afición de los países visitantes.

Serán 2 líneas las que experimentarán una extensión en sus horarios de servicio. Especialmente la 1, que llega hasta El Caminero, pasando por C.U y la 5 va desde la Terminal Preparatoria 1 hasta Río de los Remedios y viceversa, que prácticamente conecta con todo el oriente, nororiente y hasta poniente de la CDMX.

La pasión futbolera se pasea por la ciudad y en Metrobús.



En apoyo a quienes se desplazan al Estadio Ciudad de México, mañana miércoles 17 de junio, el servicio en las líneas 1 y 5 se extiende hasta la 1:00 a.m. ? pic.twitter.com/pnfc1CQfNC — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 16, 2026

¿En cuánto tiempo recorres la Línea 5 del Metrobús?

La línea 5 del Metrobús se recorre en aproximadamente 80 o 90 minutos. Sin embargo, el tiempo podría variar dependiendo de las condiciones del tráfico, condiciones del clima o el flujo de pasajeros. Son 51 estaciones operativas y se espera que esta ampliación de horario sea suficiente para desalojar a la afición.

El partido del miércoles 17 de junio inicia a las 20:00 y la duración estimada es de 2 horas, o sea 90 minutos de tiempo regular. Sin embargo, podría agregarse el descanso de medio tiempo o el tiempo extra de los penales, hasta extenderse a las 3 horas.

LÍNEA 5.

Se recorre en aproximadamente 80 o 90 minutos. Foto: Cuartoscuro

Si viajas en transporte público, procura salir con un poco de anticipación antes del minuto final para que alcances a tomar el Metro o Metrobús de regreso a casa y no te cierren las puertas de las estaciones en la cara.