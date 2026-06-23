Brugada organiza fiesta tras el partido México vs Chequia

La pasión por la Selección Mexicana volverá a apoderarse de la Ciudad de México con un ambiente que promete extenderse mucho más allá de los 90 minutos del partido.

Ante la expectativa por el duelo entre México y Chequia en el Mundial 2026, el Gobierno capitalino prepara una jornada especial para que miles de aficionados vivan la emoción del futbol en distintos puntos de la capital, con actividades que convertirán la noche en una auténtica celebración.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de esta celebración que promete rebasar la asistencia de aficionados.





Brugada anuncia fiesta para el partido México vs Chequia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que, además de ampliar las zonas para ver el encuentro entre México y Chequia, también habrá un "after" con conciertos gratuitos para que la fiesta continúe una vez que termine el partido.

La celebración comenzará al finalizar el encuentro y se desarrollará de 21:00 a 01:00 horas en tres de los principales puntos de reunión de la capital:

Monumento a la Revolución .

Ángel de la Independencia .

Fuente de la Diana Cazadora.





En estos espacios se realizarán conciertos de mariachi y espectáculos con sonideros para que los aficionados puedan continuar los festejos en un ambiente familiar y organizado.

La estrategia forma parte del plan denominado "descentralización de la alegría", con el que el Gobierno capitalino busca distribuir a los asistentes en distintos espacios públicos y evitar concentraciones excesivas en el Zócalo.

Habrá más pantallas para ver México vs Chequia

Tras la enorme asistencia registrada durante el partido entre México y Corea del Sur, cuando cerca de 730 mil personas celebraron en distintos puntos de la capital, las autoridades decidieron ampliar significativamente la instalación de pantallas gigantes.

Para el partido entre México y Chequia se habilitarán siete nuevos puntos estratégicos con infraestructura especial para la transmisión del encuentro.

Las nuevas pantallas estarán ubicadas en:

Alameda Central .

Avenida Juárez .

Monumento a la Revolución .

Ángel de la Independencia .

Fuente de la Diana Cazadora .

Glorieta de Insurgentes .

El Caballito, sobre Paseo de la Reforma.

@ClaraBrugadaM



Además, continuarán las transmisiones en el Fan Fest del Zócalo y en los festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El objetivo es que los aficionados tengan más opciones para disfrutar del encuentro sin generar aglomeraciones en un solo punto.

Fiesta organizada tras México vs Chequia

Las autoridades capitalinas implementarán un operativo especial para garantizar que la celebración transcurra de forma segura antes, durante y después del partido.

Entre las principales acciones destacan:

Más de mil servidores públicos estarán desplegados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México , Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Se reforzará el monitoreo mediante las cámaras del C5 para detectar conductas de riesgo y controlar la movilidad peatonal y vehicular.

Se coordinarán acciones con tiendas de conveniencia y establecimientos mercantiles para restringir la venta de bebidas alcohólicas en las zonas de mayor concentración.

Restaurantes y bares deberán evitar que los clientes salgan a la vía pública con bebidas alcohólicas .

Permanecerá prohibida la venta de alcohol en calles y espacios públicos .

El comercio ambulante será reubicado para mantener libres las rutas de evacuación y facilitar las labores de Protección Civil.

Se verificará que los puestos no utilicen tanques de gas ni obstaculicen el paso de peatones.

Al terminar el partido comenzará el after con conciertos gratuitos de mariachi y sonideros en los tres escenarios principales, con la intención de canalizar la celebración de manera organizada y ofrecer una alternativa de entretenimiento para la afición.

En la Ciudad de México vivimos una fiesta histórica, segura y con derechos.



Colocaremos pantallas alrededor del Zócalo, en Revolución y sobre Paseo de la Reforma para disfrutar el partido. Además los Festivales Futboleros estarán en las 16 alcaldías y tendremos horario... pic.twitter.com/OFOSxyGMRc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 23, 2026

Cuándo es el partido México vs Chequia

El partido entre México y República Checa se disputará el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca.

El encuentro corresponde a la fase de grupos del Mundial 2026 y será el primer compromiso de la Selección Mexicana en la capital durante el torneo, motivo por el que las autoridades esperan una asistencia superior a la registrada en el partido anterior.

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