Ley Seca vuelve para el México vs Ecuador: ¿En qué zonas aplicará?

La Ciudad de México volverá a vivir una jornada especial con motivo del partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Miles de aficionados acudirán al Estadio Ciudad de México, al FIFA Fan Fest del Zócalo y a distintos puntos de reunión para seguir el encuentro, por lo que el Gobierno capitalino ya confirmó un operativo reforzado que incluirá restricciones para la venta de bebidas alcohólicas, cierres de movilidad y un amplio despliegue de seguridad.

Si planeas asistir a las celebraciones o reunirte para ver el partido, en Ovaciones te decimos cómo funcionará la Ley Seca y evitar sanciones.





Ley Seca durante México vs Ecuador

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que repetirá el operativo aplicado durante el partido entre México y Chequia, ahora con motivo del duelo frente a Ecuador.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que la restricción a la venta de bebidas alcohólicas se aplicará en las zonas con mayor concentración de aficionados, principalmente alrededor de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Las colonias donde estará vigente la medida en la alcaldía Cuauhtémoc son:

Centro.

Tabacalera.

Juárez.

San Rafael.

Cuauhtémoc.

Además, la prohibición abarcará el Perímetro A del Centro Histórico, incluyendo:

Zócalo capitalino ( FIFA Fan Fest ).

Alameda Central.

Palacio de Bellas Artes.

Plaza de Santo Domingo.

Calles como Madero, 5 de Mayo, Tacuba y Donceles.

También habrá restricciones en diversas colonias de la alcaldía Tlalpan cercanas al Estadio Ciudad de México.

Con ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a la población a celebrar de forma responsable.

"Hacemos el llamado sobre el alcohol para celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que generen riesgos para la salud", expresó la mandataria capitalina.

Como parte del operativo, más de 15 mil policías resguardarán el estadio, Paseo de la Reforma, el Zócalo y los distintos festivales futboleros organizados en la capital.

¿Cuándo comienza la Ley Seca para el México vs Ecuador?

La restricción iniciará oficialmente a las 15:00 horas del martes 30 de junio, es decir, cuatro horas antes del silbatazo inicial del encuentro entre México y Ecuador.

La medida permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del miércoles 1 de julio.

Durante ese periodo quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas para llevar en establecimientos como:

Tiendas de abarrotes.

Tiendas de conveniencia.

Vinaterías.

Supermercados.

Depósitos de cerveza y licores.

Además, el Gobierno capitalino informó que habrá inspecciones permanentes para verificar el cumplimiento de la medida.

Otra de las acciones anunciadas será la restricción para la salida de vehículos de diversos estacionamientos públicos y privados ubicados en la zona de Reforma y el Centro Histórico a partir de la tarde, con el objetivo de reducir riesgos relacionados con personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol.

CDMX reactiva Ley Seca por partido de la Selección Mexicana en el Mundial ?



El Gobierno de la Ciudad de México aplicará Ley Seca en colonias cercanas a Paseo de la Reforma y el Centro Histórico debido al partido de la Selección Mexicana contra Ecuador en los dieciseisavos... pic.twitter.com/BcFIZYPBRf — Oscar Glenn (@oscarglenn) June 30, 2026

¿Dónde sí venderán alcohol durante el partido México vs Ecuador?

Aunque la Ley Seca será estricta en las zonas señaladas, existen algunas excepciones previstas por las autoridades.

Podrán ofrecer bebidas alcohólicas:

Restaurantes con servicio de alimentos, únicamente al copeo .

Hoteles que ofrezcan bebidas como parte de sus servicios .

Salones de fiestas y establecimientos con eventos privados autorizados.

La venta deberá realizarse conforme a la normativa vigente y únicamente dentro de estos establecimientos.

Operativo reforzado por el Mundial 2026

El encuentro entre México y Ecuador contará con uno de los dispositivos de seguridad más grandes implementados durante el Mundial.

Entre las principales acciones destacan:

Más de 15 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

7 mil 500 policías destinados al Estadio Ciudad de México .

4 mil 200 elementos vigilando Paseo de la Reforma .

3 mil 300 policías en el FIFA Fan Fest del Zócalo .

Tres cinturones de seguridad para revisar mochilas, bolsas y objetos voluminosos.

Horarios extendidos del Metro, Tren Ligero, RTP, Trolebús y Nochebús hasta la 01:00 de la madrugada.

Además, la secretaria de Cultura, Ana Francis López, confirmó que habrá conciertos gratuitos al finalizar el partido en distintos puntos de la capital para descentralizar la afluencia de personas.

¿De cuánto es la multa por no respetar la Ley Seca?

Las sanciones por incumplir la disposición pueden ser elevadas.

Para los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción, las multas pueden ir desde 39 mil 712 pesos hasta más de 282 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y lo que determinen las autoridades competentes.

En el caso de personas que consuman alcohol en la vía pública dentro de las zonas vigiladas, las consecuencias incluyen:

Multas de entre 2 mil 375 y 3 mil 394 pesos.

Arresto administrativo de hasta 36 horas, según la normatividad aplicable.

Las autoridades capitalinas reiteraron que el objetivo de estas medidas es reducir incidentes durante uno de los partidos con mayor asistencia esperada del Mundial 2026 y garantizar que las celebraciones se desarrollen en un ambiente seguro para aficionados y visitantes.