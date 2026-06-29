Mi Banda el Mexicano, Cuisillos y más conciertos gratis tras México vs Ecuador

La emoción por el Mundial 2026 no terminará cuando el árbitro marque el silbatazo final del partido entre México y Ecuador.

La Ciudad de México prepara una jornada llena de actividades para que miles de aficionados vivan una auténtica fiesta futbolera desde la mañana y continúen celebrando durante la noche con música en vivo, pantallas gigantes y distintas experiencias gratuitas.

En Ovaciones te decimos qué bandas y artistas se presentarán después del encuentro del martes, 30 de junio, entre México y Ecuador.





Conciertos tras partido de México vs Ecuador

Como parte de las actividades organizadas para vivir el Mundial 2026, la Ciudad de México contará con festivales futboleros, zonas de reunión y transmisiones gratuitas del encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador.

La celebración se extenderá durante todo el día y continuará después del partido con conciertos gratuitos en distintos puntos de la capital.

Además de las pantallas gigantes para seguir el encuentro, los asistentes podrán disfrutar de actividades recreativas, espacios familiares y una amplia oferta cultural dentro del llamado Fan Fest y otras sedes habilitadas para que la afición celebre sin costo.

El objetivo de las autoridades es distribuir a los aficionados en diferentes puntos de la ciudad para ofrecer una experiencia más cómoda y evitar concentraciones masivas en un solo sitio.

Artistas y bandas que se presentarán gratis en CDMX

La cartelera musical incluye agrupaciones de distintos géneros para que la celebración continúe una vez terminado el partido.

Los artistas confirmados son:

Mi Banda el Mexicano .

Triciclo Circus Band .

Banda Cuisillos .

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón.

El Haragán y Cía.

DJ Aztek Rous.

Cada uno de ellos ofrecerá presentaciones gratuitas en diferentes escenarios distribuidos por la Ciudad de México.

Dónde serán los conciertos después del partido México vs Ecuador

Las presentaciones musicales comenzarán una vez que concluya el encuentro entre México y Ecuador, por lo que los asistentes podrán ver primero el partido en pantallas gigantes y posteriormente disfrutar de los conciertos.

Monumento a la Revolución

Este espacio estará enfocado principalmente en un ambiente familiar.

Después de la transmisión del partido subirán al escenario Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano, quienes pondrán ritmo a la celebración mundialista.

El Caballito, Paseo de la Reforma

En este punto también se proyectará el encuentro y, al finalizar, alrededor de las 21:00 horas, comenzará el concierto gratuito de Banda Cuisillos.

Estacionamiento del Palacio de los Deportes

Los aficionados podrán seguir el partido en pantalla gigante y, una vez terminado, disfrutar de la presentación de Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, que llevará su tradicional repertorio de cumbia para cerrar la jornada.

Además de estas sedes, habrá otras actividades musicales en diferentes alcaldías.

Concierto en alcaldías y Ángel de la Independencia

En la explanada de Gustavo A. Madero se presentará El Haragán y Cía., mientras que la Macroplaza de Iztapalapa ofrecerá la transmisión del partido acompañada de un espectáculo musical con DJ Aztek Rous.

Sin embargo, autoridades capitalinas informaron que esta vez no habrá conciertos en el Ángel de la Independencia, ya que la estrategia busca distribuir la asistencia en distintos puntos de la ciudad para facilitar la movilidad y brindar una mejor experiencia a los asistentes.

¡El Haragán y Compañía ya te esperan!



Este martes 30 de junio vive una tarde de futbol y mucho rock en el #EstadioGAM. ?



6:00 p.m.

Explanada Alcaldía GAM

? Entrada gratuita

¡No faltes!#EstadioGAM2026 #MundialSocial #LaFelicidadEsUnDerecho pic.twitter.com/GP6JhshJDw — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) June 28, 2026

A qué hora juega México vs Ecuador

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes 30 de junio y comenzará a las 19:00 horas.

El encuentro se celebrará en el Estadio Ciudad de México y podrá seguirse desde las diferentes pantallas gigantes instaladas en los festivales futboleros y espacios públicos habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México, donde posteriormente arrancarán los conciertos gratuitos para extender la fiesta mundialista hasta la noche.

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