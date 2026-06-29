Los baches ya no tendrán frontera: alcaldías coordinan mantenimiento

Las quejas por baches, fallas en el alumbrado, áreas verdes descuidadas y espacios públicos deteriorados en la franja que comparten Miguel Hidalgo y Cuajimalpa dejarán de depender de los límites administrativos entre ambas demarcaciones.

Con ese objetivo, los alcaldes Mauricio Tabe Echartea y Carlos Orvañanos Rea pusieron en marcha el programa "Trabajando sin Límites", mediante el cual coordinarán acciones de mantenimiento urbano para atender de manera conjunta las necesidades de esa zona.

Coordinación para mantenimiento urbano conjunto

El acuerdo busca evitar que los reportes ciudadanos se retrasen por cuestiones de jurisdicción y establecer un mecanismo de respuesta coordinada para realizar trabajos de bacheo, reiluminación, poda, recuperación de espacios públicos y otras labores de conservación urbana en beneficio de habitantes y personas que diariamente transitan por el corredor que une ambas alcaldías.

Mauricio Tabe señaló que el modelo retoma la coordinación que ya mantienen ambas demarcaciones en materia de seguridad y la amplía ahora a los servicios urbanos, con especial atención durante la temporada de lluvias, cuando aumenta el deterioro de la carpeta asfáltica.

Acciones preventivas y primeras intervenciones

Indicó que las brigadas recorrerán las calles para detectar daños sin esperar únicamente los reportes vecinales y dar prioridad también a las fallas en el alumbrado público.

Como parte de las primeras acciones, informó que en Bosques de las Lomas se elaborará un mapeo para localizar baches y grietas, con el propósito de intervenirlas antes de que provoquen daños mayores en las vialidades.

Por su parte, Carlos Orvañanos afirmó que los límites territoriales no deben impedir la atención de los problemas que enfrentan los vecinos y recordó que ambas alcaldías han trabajado de manera coordinada durante casi dos años en materia de seguridad.

Explicó que la nueva etapa de colaboración incorporará reencarpetado, chaponeo, balizamiento, mantenimiento de luminarias, poda y clareo de árboles para mejorar la iluminación, además de acciones para fortalecer la movilidad y la imagen urbana.