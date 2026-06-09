"Miradas de gol": dónde y hasta cuándo podrás visitar la exposición de fotógrafas mexicanas

Las rejas del Bosque de Chapultepec se convirtieron en una enorme galería al aire libre con la inauguración de la exposición "Miradas de gol: fotógrafas en la cancha".

Esta exposición reúne el trabajo de 24 fotógrafas mexicanas y que busca visibilizar la mirada femenina dentro de un ámbito históricamente dominado por hombres: la fotografía deportiva.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de "Miradas de gol: fotógrafas en la cancha", y en qué parte de Chapultepec se encuentra.

Fotos: Araceli Martínez



La importancia de la mirada femenina en la fotografía deportiva

Entre las participantes destaca Aracely Martínez, fotógrafa del periódico Ovaciones, quien resaltó la importancia de abrir espacios para mostrar el trabajo que diariamente realizan las mujeres detrás de las cámaras.

"A través de esta exposición podemos hacer visible el trabajo que realizamos las fotógrafas deportivas. Es una oportunidad para compartir distintas miradas sobre el futbol y el deporte en general. Cada fotógrafa aporta una perspectiva única", señaló.

Martínez explicó que la cercanía con el terreno de juego permite capturar momentos que muchas veces pasan inadvertidos para el público.

"Vivimos el futbol muy de cerca. Estamos a nivel de cancha, somos testigos de los momentos decisivos, de las emociones de los jugadores y de la pasión que se vive en cada partido. Esa cercanía nos permite contar historias a través de nuestras imágenes y mostrar aspectos que muchas veces pasan desapercibidos", expresó.

La fotógrafa invitó al público a recorrer la muestra instalada frente al Museo Tamayo, en el Jardín Botánico de Chapultepec, donde permanecerá hasta el próximo 19 de julio.

"Es un espacio y una oportunidad para que la gente que pasa sobre Avenida Reforma pueda observar y deleitarse con este trabajo que realizamos las fotógrafas deportivas y de información general", comentó.

Fotos: Araceli Martínez



Diversidad y visibilidad en la exposición Miradas de gol

Para la fotoperiodista Aurea del Rosario, colaboradora de El País, la exposición representa una oportunidad para reconocer la diversidad de historias que existen alrededor del futbol.

"Creo que la mirada femenina dentro del futbol muy pocas veces se ve o se da a conocer. Que esta expo junte a tantas fotógrafas con diferentes contextos es muy importante", afirmó.

Destacó además que la muestra no se limita a los partidos profesionales, sino que retrata realidades tan diversas como el futbol en comunidades indígenas, torneos femeniles y espacios populares como Tepito.

Visibilizar a quienes cuentan historias

Por su parte, Lesslie Pérez, fotoperiodista de El Heraldo, consideró que la exposición permite dar visibilidad tanto a las fotógrafas como a las personas retratadas.

"La importancia de que se sigan abriendo estos espacios es para visibilizar el trabajo de las mujeres fotógrafas, pero también de las personas que fotografiamos", señaló.

La periodista recordó que muchas de las historias retratadas únicamente sobreviven a través de las imágenes y subrayó la necesidad de reconocer a las mujeres que cubrirán la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Si no vemos su trabajo es como si no estuvieran. Creo que para eso sirven estos espacios: para hacer un llamado a seguir el trabajo de las mujeres que van a estar ahí, a pie de balón", dijo.

Fotos: Araceli Martínez



Un homenaje al futbol y a sus protagonistas

La curadora de la muestra, Uli Guitero, explicó que la exposición es una iniciativa de Mexican Women Photographers y forma parte de las actividades vinculadas al próximo Mundial.

"Estamos tratando de visibilizar a las mujeres fotógrafas mexicanas y, en esta edición, mostrar a las fotógrafas deportivas que tenemos en México", explicó.

La exposición reúne 29 imágenes que muestran distintas facetas del balompié: desde el futbol comunitario e incluyente hasta encuentros profesionales de liga. Más que una colección de fotografías deportivas, "Miradas de gol" es un recorrido visual por las múltiples historias humanas que se construyen alrededor del deporte más popular del país.

Horarios, ubicación y hasta qué día estará la exposición

La exposición "Miradas de gol: fotógrafas en la cancha" se encuentra instalada en las rejas del Bosque de Chapultepec, frente al Museo Tamayo, dentro del Jardín Botánico, sobre Paseo de la Reforma.

La galería al aire libre puede visitarse de manera gratuita durante todo el día, al tratarse de una exposición montada en un espacio público de libre acceso.

Por lo que los visitantes tendrán oportunidad de ver las 29 fotografías captadas por 24 fotógrafas mexicanas que retratan distintas expresiones del futbol hasta el próximo 19 de julio.

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