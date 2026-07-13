Muerte Isaías Aparicio Trejo: Fiscalía CDMX informa avances

La investigación por la muerte de Isaías Aparicio Trejo, de 19 años, durante los festejos por el Mundial continúa abierta y, hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha encontrado, hasta el momento, elementos para acreditar la comisión de algún delito, informó la fiscal general, Bertha Alcalde Luján.

En conferencia de prensa , donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada presentó el informe mensual de seguridad y los preparativos para la final de la Copa del Mundo, la fiscal explicó que los dictámenes periciales establecieron que Isaías murió por broncoaspiración , al obstruirse las vías respiratorias con contenido gástrico.

Detalló que las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de alcohol, por lo que descartó, hasta el momento, indicios que permitan configurar la comisión de algún delito, sin embargo, aclaró que continuará abierta la investigación para determinar si hay o no alguna responsabilidad por la muerte de Aparicio Trejo.

Operativo de seguridad para final de Copa Mundial en CDMX

Alcalde Luján precisó que el Ministerio Público mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con el análisis de entrevistas, videos, dictámenes periciales y demás actos de investigación para agotar todas las líneas y determinar si existe algún elemento adicional que permita fincar responsabilidades.

Tuvimos la capacidad política y operativa de abrazar al mundo sin dejar de proteger a nuestra gente.



Desplegamos miles de servidores públicos en las sedes futboleras, el combate a la impunidad no se detuvo un solo día y eso se tradujo en un dato relevante: junio fue el mes con... pic.twitter.com/JtN6ck0wKL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 13, 2026

Explicó que entre las diligencias realizadas se encuentran entrevistas con familiares de la víctima, personas que estuvieron presentes durante los hechos, personal médico, paramédicos y servidores públicos que participaron en la atención de la emergencia, además del análisis del material videográfico incorporado a la investigación.

Sobre la final de la Copa del Mundo, Clara Brugada informó que la Ciudad de México desplegará un nuevo operativo de seguridad para atender las concentraciones de aficionados que puedan registrarse en espacios públicos de la capital.

Fiscalía CDMX mantiene abierta investigación por muerte de Isaías Aparicio Trejo

La mandataria señaló que, aunque se prevé una afluencia menor a la observada durante los encuentros de la Selección Mexicana, las autoridades mantendrán el dispositivo preventivo. "Sabemos que ya no hay tanta emoción; sin embargo, vamos a estar preparadas y preparados para ello", afirmó.

Indicó que el operativo se apoyará en la experiencia obtenida durante los partidos del Mundial y mantendrá la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

El resto de las dependencias que participaron en los dispositivos anteriores, con el propósito de atender cualquier emergencia y garantizar la seguridad de quienes acudan a seguir la final del torneo.