Habrá multas para quienes transmitan los partidos del Mundial en sus negocios

¿Tienes un negocio y piensas transmitir los partidos del Mundial para atraer más clientes?

Mejor piénsalo dos veces porque te podrían multar por ello, d e acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, los titulares de los derechos de transmisión, en este caso la FIFA, son los únicos que pueden autorizar la exhibición pública del contenido, sin este permiso, el negocio puede ser sancionado.

La multa puede llegar hasta los 29.3 millones de pesos, esto porque aunque una persona contrate el servicio de streaming, esos derechos se pagan (y así viene establecido en los términos y condiciones) que es para uso residencial.

Pero si se pone una pantalla en un negocio y se transmite el partido, puede convertirse en un acto comercial y se puede tomar como una infección.

FIFA World Cup 2026 Inauguration

Mexico vs South Africa Commercial. pic.twitter.com/nnb3mXKjuX — FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) May 29, 2026

Además, el medio de transmisión no exime la responsabilidad. La infracción puede aplicarse en televisión abierta como en plataformas digitales o redes sociales, ya que la ley protege también las transmisiones por internet y aplicaciones.

¿Qué pasa si contraté Vix?

De hecho, plataformas de transmisión como VIX, un de los servicios que tiene autorizada la transmisión de los partidos de la Copa Mundial 2026, establece, en sus términos y condiciones, que el contenido solo está autorizado para transmisiones de uso personal y privado y no para exhibiciones pública o para proyecciones grupales.