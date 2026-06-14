Decomisan droga y celulares en el Fan Fest del Zócalo; cinco personas fueron detenidas por la SSC

Droga, celulares de procedencia no acreditada, un robo denunciado entre la multitud y decenas de conductores que decidieron ponerse al volante después de beber forman parte del saldo que han dejado los operativos desplegados en torno a los principales eventos del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Las revisiones aplicadas en el Fan Fest del Zócalo y los dispositivos de vigilancia instalados durante el Desfile Mundialista derivaron en la detención de cinco personas por distintos hechos ocurridos en zonas de alta concentración de aficionados.

Uno de los aseguramientos ocurrió en los accesos a la Plaza de la Constitución.





Durante una revisión preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encontraron a dos hombres y una mujer en posesión de 13 bolsitas con aparente marihuana, 29 envoltorios con una sustancia blanca y ocho teléfonos celulares cuya propiedad no pudieron acreditar. Los tres fueron presentados ante el Ministerio Público junto con los objetos asegurados.

Operativo alcoholímetro y medidas preventivas en el Mundial 2026

Horas después, pero ahora entre los miles de asistentes que observaron el Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma, una mujer denunció haber sido despojada de sus pertenencias.

Con apoyo de las características proporcionadas por la víctima, policías ubicaron a una pareja que llevaba consigo un monedero con dinero en efectivo reconocido por la afectada, por lo que ambos fueron detenidos.

A estos hechos se sumó la actuación del operativo especial de alcoholímetro implementado por la Copa del Mundo.

#BoletínSSC | #SeguridadMundial | #DETENIDOS | La #SSC, mantiene el operativo de seguridad, prevención, proximidad y vialidad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y turistas que acuden al #FanFest del #Zócalo de la Ciudad de México y los demás... pic.twitter.com/nMPB0JUBYs — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 14, 2026

Entre el 11 y el 13 de junio fueron practicadas 426 pruebas de alcoholemia, de las cuales 138 terminaron con conductores remitidos por rebasar los niveles permitidos de alcohol. Como consecuencia, 137 vehículos fueron enviados a depósitos vehiculares.

Además de las pruebas de alcoholemia, durante ese mismo periodo fueron realizadas 21 mil 351 pruebas AlcoStop, consistentes en revisiones del ambiente al interior de los vehículos para detectar la posible presencia de alcohol.

Como parte de las acciones preventivas también se practicaron mil 29 pruebas amistosas en el Fan Fest del Zócalo, los festivales futboleros instalados en distintas alcaldías, la denominada Última Milla y los puntos de ascenso y descenso para aficionados, acompañadas de recomendaciones para evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Señaló, finalmente que mantienen presencia permanente en el Fan Fest del Zócalo, los festivales futboleros instalados en distintas alcaldías y los corredores de acceso para aficionados, donde continúan las revisiones para impedir el ingreso de objetos prohibidos y reforzar la seguridad durante las actividades mundialistas.

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