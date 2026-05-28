¿IMPI retirará el ajolote de sede mundialista? Esto dijeron rumbo al Mundial 2026

La polémica alrededor del ajolote instalado cerca del Estadio Ciudad de México desató una intensa conversación en redes sociales y entre aficionados al futbol rumbo al Mundial 2026.

En cuestión de horas comenzaron a circular versiones sobre una supuesta orden para retirar la figura del emblemático anfibio mexicano por presuntos conflictos con los derechos comerciales de la FIFA.

La controversia generó ruido entre capitalinos y turistas, especialmente porque el ajolote se ha convertido en uno de los símbolos urbanos más reconocibles de la Ciudad de México en la antesala de la Copa del Mundo.

En Ovaciones te decimos todo sobre esta polémica y lo que dijeron las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

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¿IMPI retira imagen del ajolote rumbo al Mundial 2026?

Durante los últimos días se difundieron publicaciones que afirmaban que las figuras de ajolotes colocadas en espacios públicos cercanos al Estadio Ciudad de México serían retiradas debido a restricciones comerciales relacionadas con el Mundial FIFA 2026.

Las versiones señalaban incluso que dichas esculturas tendrían que ser sustituidas por "Zayú", la mascota oficial de México para el torneo internacional.

Sin embargo, la situación rápidamente se viralizó y provocó críticas de usuarios que consideraron injusto desplazar uno de los símbolos culturales más importantes del país.

La polémica tomó fuerza debido a que la FIFA suele aplicar reglas estrictas sobre marcas registradas, publicidad y elementos comerciales alrededor de las sedes mundialistas.

Sin embargo, especialistas señalaron que estas disposiciones generalmente se enfocan en logotipos, patrocinadores oficiales y productos comerciales, no en expresiones culturales o artísticas independientes.

Además, la desaparición temporal de la figura monumental cerca del estadio alimentó aún más las especulaciones. Por lo que internautas interpretaron el movimiento como una señal de que el ajolote había sido prohibido rumbo al torneo de 2026.

#NotaAclaratoria | Ante la información que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales, acerca del retiro de la figura del ajolote en las inmediaciones del estadio Ciudad de México o algún otro espacio público con motivo de violaciones a derechos comerciales, el... pic.twitter.com/thI7WyxkxW — IMPI (@IMPI_Mexico) May 28, 2026

¿Por qué el IMPI retiró la escultura del ajolote?

Ante la ola de desinformación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió un comunicado oficial para aclarar la situación.

El organismo negó categóricamente haber ordenado retirar esculturas, imágenes o representaciones del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México o en cualquier otro espacio público del país.

Asimismo, precisó que tampoco existe alguna instrucción para reemplazar estas figuras por "Zayú" ni por ninguna otra mascota relacionada con el Mundial 2026.

El IMPI explicó que la FIFA únicamente tiene registradas de manera oficial las mascotas correspondientes a los países sede del torneo: México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, puntualizó que ese registro comercial no implica la prohibición de otras figuras culturales mexicanas.

FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la @fifacom_es

de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.



No existe ninguna acción para retirarla, restringirla... pic.twitter.com/h09oNKkuqb — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 28, 2026

A esta respuesta se sumaron las autoridades capitalinas que también respaldaron esta postura y aseguraron que el retiro temporal de la escultura obedeció únicamente a temas de logística urbana, movilidad y protección civil en la zona del estadio.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la pieza será reubicada posteriormente en otro punto estratégico de la capital.

Por qué el ajolote representa a la CDMX

El ajolote es uno de los animales más representativos de México y particularmente de la Ciudad de México debido a su estrecha relación con los canales de Xochimilco.

Este anfibio endémico posee una enorme relevancia biológica, histórica y cultural. Su imagen se ha convertido en un símbolo de identidad capitalina y en los últimos años ha sido utilizada en murales, esculturas, campañas culturales, souvenirs y proyectos turísticos.

La popularidad del ajolote también ha crecido gracias a los esfuerzos por visibilizar el riesgo que enfrenta la especie en su hábitat natural.

Para ello, investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han alertado sobre la drástica disminución de ejemplares silvestres en Xochimilco durante las últimas décadas.

Además de su importancia ambiental, el ajolote se ha integrado a la narrativa urbana de la capital rumbo al Mundial 2026, especialmente con proyectos impulsados por el gobierno local para fortalecer la identidad cultural de la ciudad ante visitantes nacionales e internacionales.

La FIFA ordenó retirar el ajolote instalado por el gobierno de Clara Brugada en la explanada del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Banorte) porque infringe acuerdos comerciales del Mundial 2026. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que será... pic.twitter.com/TIEvqMVPMY — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 28, 2026

Cuál es la mascota de México en el Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente en septiembre de 2025 a las mascotas relacionadas con los tres países anfitriones del Mundial 2026.

En el caso de México, la mascota oficial es "Zayú", un jaguar diseñado como emblema comercial del torneo para territorio mexicano.

Canadá contará con "Maple", representado por un alce, mientras que Estados Unidos tendrá a "Clutch", un águila.

Aunque "Zayú" será uno de los principales símbolos promocionales de la justa mundialista, el IMPI aclaró que esto no significa que otras figuras culturales mexicanas deban desaparecer de espacios públicos.

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