Usuarios del Metro de la CDMX en alerta por presencia de alacranes: ¿En qué estaciones hay y qué hacer en caso de picadura?

La presencia de fauna peligrosa dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro volvió a generar preocupación entre miles de capitalinos.

En los últimos días, usuarios de la ´limusina naranja´ compartieron reportes y videos que encendieron las alertas en distintas estaciones de la Ciudad de México.

Aunque las autoridades insisten en que se trata de casos aislados, el tema comenzó a provocar inquietud entre pasajeros que diariamente utilizan una de las redes de movilidad más grandes del país.

Los reportes se intensificaron ante la temporada de calor que azota a la capital, que es cuando este tipo de animales suele buscar refugio en espacios húmedos, oscuros o con poca circulación.

Esta situación tomó relevancia luego de que un pasajero requiriera atención médica tras sufrir una picadura dentro de las instalaciones del Metro capitalino.

En Ovaciones te decimos lo que autoridades del Metro respondieron ante los reportes y preocupación de los usuarios.

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Alacrán pica a persona en el Metro de la CDMX

Uno de los casos más recientes ocurrió en la Línea 2 del Metro, donde un usuario solicitó apoyo de emergencia después de sufrir una picadura de alacrán mientras realizaba su trayecto.

De acuerdo con información difundida por personal de seguridad y autoridades del STC Metro, el animal se encontraba oculto dentro del calzado del pasajero.

El incidente provocó movilización de elementos de la Policía Bancaria e Industrial y personal de Protección Civil, quienes aplicaron los protocolos de atención correspondientes para estabilizar al afectado y descartar complicaciones mayores.

Otro caso reportado ocurrió en la estación Tasqueña, donde un hombre originario del Estado de México fue auxiliado por uniformados luego de presentar síntomas compatibles con una picadura de alacrán.

Tras recibir atención inmediata, el pasajero logró estabilizarse y abandonar el lugar sin complicaciones graves.

Aunque las autoridades recalcaron que este tipo de eventos continúan siendo excepcionales dentro de la red de transporte, usuarios en redes sociales manifestaron preocupación por la presencia de animales ponzoñosos en estaciones con alta afluencia diaria.

ALACRÁN EN EL METRO



Un hecho insólito sacudió esta tarde al Metro de la CDMX: un hombre fue atendido por paramédicos tras la picadura de un alacrán dentro de las instalaciones.



El personal de emergencias lo auxilió de inmediato y logró estabilizarlo. pic.twitter.com/8ZqLhcvhoK — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 24, 2026

¿En qué estaciones del Metro hay alacranes?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reconoció que existen estaciones donde históricamente se han documentado más reportes relacionados con avistamientos o incidentes con alacranes.

Entre las estaciones con mayores registros destacan:

San Cosme – Línea 2

Tasqueña – Línea 2

Pino Suárez – Línea 2

Bellas Artes – Línea 2

Hidalgo – Línea 2

Atlalilco – Línea 8

Constitución de 1917 – Línea 8

Merced – Línea 1

Pantitlán – Línea 1

Indios Verdes – Línea 3

Polanco – Línea 7

Autoridades sanitarias y del Metro señalaron que no existe evidencia de una plaga o colonias permanentes dentro de las instalaciones; sin embargo, reconocieron que los avistamientos aumentan durante épocas de altas temperaturas.

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que cada incidente es documentado y atendido bajo protocolos de vigilancia epidemiológica y control sanitario.

Además, personal de seguridad, jefes de estación y cuerpos de emergencia mantienen coordinación para actuar rápidamente ante cualquier reporte ciudadano.

Qué hacer en caso de una picadura de alacrán

Especialistas y autoridades de salud recomiendan actuar de inmediato si ocurre una picadura dentro del Metro o en cualquier otro espacio público.

Las principales recomendaciones son:

Mantener la calma

Solicitar ayuda inmediata al personal del Metro

Lavar la zona afectada con agua y jabón

Evitar frotar o presionar la herida

Retirar anillos , relojes o accesorios ajustados

Aplicar hielo para disminuir inflamación y dolor

Reducir el movimiento para evitar que el veneno se distribuya rápidamente

Las autoridades también advierten que nunca se debe cortar la herida, intentar succionar el veneno ni aplicar remedios caseros, ya que estas prácticas podrían agravar la lesión.

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Entre los síntomas que requieren atención médica urgente destacan:

Dolor intenso

Sudoración excesiva

Mareo

Entumecimiento

Dificultad para respirar

Inflamación severa

La Secretaría de Salud recordó que hospitales públicos de la Ciudad de México cuentan con antiveneno especializado y atención gratuita para este tipo de emergencias, especialmente si el tratamiento se aplica durante los primeros minutos posteriores a la picadura.

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