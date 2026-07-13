Más patrullas durante vacaciones: así protegerán las casas vacías en Miguel Hidalgo

Las vacaciones de verano volverán a poner a prueba la seguridad en las zonas habitacionales de Miguel Hidalgo, donde la alcaldía desplegará el operativo Verano Seguro para reforzar la vigilancia y prevenir el robo a casa habitación, la extorsión telefónica conocida como "La Patrona" y la operación de falsos repartidores que sirven como "halcones" para grupos delictivos.

Operativo Verano Seguro en Miguel Hidalgo

En conferencia de prensa, el alcalde Mauricio Tabe informó que el dispositivo contempla el despliegue de 53 patrullas y 20 módulos de vigilancia distribuidos estratégicamente en la demarcación, además de recorridos permanentes de la Policía Auxiliar, personal de Blindar Miguel Hidalgo y operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que reforzará la presencia policial en Chapultepec y otros sectores habitacionales considerados de mayor riesgo durante el periodo vacacional.

Prevención de delitos en temporada vacacional

Explicó que una de las principales amenazas durante esta temporada es el robo a casa habitación, debido a que muchas familias dejan sus viviendas desocupadas por varios días e indicó que la vigilancia se concentrará en las colonias con mayor incidencia delictiva y en las zonas residenciales donde históricamente aumenta este delito durante los periodos vacacionales.

El operativo también pondrá especial atención en la detección de falsos repartidores que utilizan motocicletas para recorrer las calles e identificar inmuebles vacíos antes de que se cometa un robo. Para ello, los elementos supervisarán que quienes realizan entregas correspondan a servicios legítimos y rutas asignadas, con el propósito de detectar a quienes operan como vigilantes de grupos delictivos.

Otra de las acciones estará enfocada en prevenir la extorsión conocida como "La Patrona", una modalidad en la que delincuentes llaman por teléfono a empleados domésticos o personal de seguridad para hacerles creer que los propietarios de la vivienda enfrentan una emergencia y convencerlos de entregar dinero, vehículos, cajas fuertes u objetos de valor, por lo que el alcalde recomendó informar previamente al personal que permanece en los domicilios sobre este tipo de engaños para evitar que sean sorprendidos.

Como parte del dispositivo, el Centro Base Sombra y los módulos de vigilancia fortalecerán el monitoreo en tiempo real de distintos puntos de la demarcación, mientras que el programa ciudadano "Si ves algo, di algo" permanecerá operando para que los vecinos reporten personas o vehículos sospechosos mediante WhatsApp y facilitar una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad.

También pidió a los vecinos de la demarcación evitar publicar en redes sociales que una familia saldrá de vacaciones o compartir información que permita identificar viviendas desocupadas, ya que este tipo de datos puede ser aprovechado por la delincuencia para seleccionar objetivos.

Tabe señaló que la estrategia de seguridad también incluye acciones para recuperar el espacio público mediante el retiro de vehículos abandonados, el reforzamiento del alumbrado, la eliminación de tiraderos clandestinos y el Operativo Tecolote de recolección de basura, al considerar que calles limpias, iluminadas y con mayor actividad vecinal reducen las oportunidades para la comisión de delitos.

Añadió que el operativo forma parte de la estrategia Blindar Miguel Hidalgo, implementada desde 2021, la cual ha permitido reducir en más de 60 por ciento la incidencia delictiva semanal.

Tan sólo durante el periodo vacacional de 2025, los delitos disminuyeron 50 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior y se registró saldo blanco en robo a casa habitación, resultados por los que el dispositivo se mantendrá durante las vacaciones de verano de este año.