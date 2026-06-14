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Cierres viales en CDMX por Paseo Domincal Muévete en Bici

Al calor de una mañana soleada, decenas de paseantes portan la playera de la Selección Nacional

Ciclistas y corredores pasan por Paseo de la Reforma durante el programa dominical Muévete en Bici por la CDMX. Foto: Cuartoscuro
Ciclistas y corredores pasan por Paseo de la Reforma durante el programa dominical Muévete en Bici por la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Citli Toribio

Este domingo, como semana a semana, el Paseo Dominical Muévete en Bici, toma las calles y algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México para que corredores, ciclistas y patinadores puedan disfrutar y recorrer la CDMX de una manera alternativa.

Al calor de una mañana soleada, decenas de paseantes portan la playera de la Selección Nacional en apoyo a México en la justa mundialista, pues pese a las polémicas, los plantones en CDMX y demás manifestaciones en las que se lleva a cabo el Mundial 2026, la afición siempre encuentra la manera de hacerse presente. 

Pero se sabe que al menos de 8:00 am hasta las 14:00 horas diversas e importantes vialidades cierran el paso a automóviles para despejar la vía por la que pasarán los paseantes y ciclistas puedan transitar libremente por la ciudad. La mayor afluencia se registra de 10:00 am a 14:00. 

Cierres viales 14 de junio por Muévete en Bici

Algunos de los cierres viales registrados están en:  

  • Paseo de la Reforma
  • Zonas conectadas con la Colonia Condesa
  • División del Norte
  • Patriotismo
  • Eje 7 Sur
  • Centro 
  • Coyoacán
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14 DE JUNIO.
Esta será la ruta del Paseo Dominical Muévete en Bici. Imagen: GOBCDMX

¿Tu bici puede viajar en Metro?

Durante este día, el Sistema de Transporte Colectivo Metro , autoriza el paso con bicicleta al interior de los vagones desde las 7 AM hasta las 24 horas. Sin embargo, te recomendamos evitarlo, debido a la alta afluencia de gente. 

Bici estacionamientos

Existen diversos bici estacionamientos en las diferentes líneas del Metro que puedes usar. De acuerdo con la página oficial del Metro, las estaciones donde puedes estacionar tu bicicleta, son: 

  • LÍNEA 1: Insurgentes, Sevilla, Chapultepec.
  • LÍNEA 2: Tacuba, Tasqueña, Ermita.
  • LÍNEA 3: Deportivo 18 de Marzo, Universidad, Zapata, Tlatelolco.
  • LÍNEA 4: Martín Carrera.
  • LÍNEA 6: El Rosario, Deportivo 18 de Marzo, Martín Carrera.
  • LÍNEA 7: Auditorio, El Rosario, Tacuba
  • LÍNEA 8: Atlalilco. 
  • LÍNEA 9:  Velódromo, Pantitlán.
  • LÍNEA A: Pantitlán.
  • LÍNEA 12: Ermita, Mixcoac, Atlalilco, Tláhuac, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexicaltzingo, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes Sur.

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