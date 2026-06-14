Cierres viales en CDMX por Paseo Domincal Muévete en Bici

Este domingo, como semana a semana, el Paseo Dominical Muévete en Bici, toma las calles y algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México para que corredores, ciclistas y patinadores puedan disfrutar y recorrer la CDMX de una manera alternativa.

Al calor de una mañana soleada, decenas de paseantes portan la playera de la Selección Nacional en apoyo a México en la justa mundialista, pues pese a las polémicas, los plantones en CDMX y demás manifestaciones en las que se lleva a cabo el Mundial 2026, la afición siempre encuentra la manera de hacerse presente.

Pero se sabe que al menos de 8:00 am hasta las 14:00 horas diversas e importantes vialidades cierran el paso a automóviles para despejar la vía por la que pasarán los paseantes y ciclistas puedan transitar libremente por la ciudad. La mayor afluencia se registra de 10:00 am a 14:00.

Cierres viales 14 de junio por Muévete en Bici

Algunos de los cierres viales registrados están en:

Paseo de la Reforma

Zonas conectadas con la Colonia Condesa

División del Norte

Patriotismo

Eje 7 Sur

Centro

Coyoacán

14 DE JUNIO.

Esta será la ruta del Paseo Dominical Muévete en Bici. Imagen: GOBCDMX

¿Tu bici puede viajar en Metro?

Durante este día, el Sistema de Transporte Colectivo Metro , autoriza el paso con bicicleta al interior de los vagones desde las 7 AM hasta las 24 horas. Sin embargo, te recomendamos evitarlo, debido a la alta afluencia de gente.

Bici estacionamientos

Existen diversos bici estacionamientos en las diferentes líneas del Metro que puedes usar. De acuerdo con la página oficial del Metro, las estaciones donde puedes estacionar tu bicicleta, son: