¿Ya no solo los agentes de Tránsito? Estos policías también podrán multarte en CDMX

Los problemas de vehículos estacionados sobre banquetas, dobles filas, invasión de carriles y otros conflictos de tránsito que se repiten diariamente en distintas zonas de la Ciudad de México llevaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a delegar facultades para infraccionar a policías asignados por las alcaldías.

Programa de tránsito en alcaldías de la Ciudad de México

El programa, que ya opera en 13 demarcaciones, incorporará próximamente a Venustiano Carranza. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la estrategia surgió a petición de alcaldes y alcaldesas, quienes solicitaron contar con personal con capacidad para sancionar infracciones en puntos donde los problemas viales son permanentes y requieren atención constante.

Capacitación y certificación de policías auxiliares

Señaló que la Subsecretaría de Control de Tránsito atiende esos conflictos mediante operativos, pero en muchos casos éstos resultan insuficientes para mantener vigilancia permanente en vialidades secundarias, accesos a escuelas, zonas comerciales o calles donde de manera cotidiana se obstruye la circulación.

Por ello, las alcaldías propusieron elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial que ya tenían contratados para labores de seguridad. La SSC revisó sus antecedentes, verificó que contaran con el Certificado Único Policial y posteriormente los capacitó durante 80 horas en la Universidad de la Policía para desempeñar funciones de tránsito.

Resaltó que actualmente 123 policías están autorizados para aplicar infracciones. Vázquez Camacho aclaró que no se trata de todos los elementos de las corporaciones auxiliares, sino únicamente de aquellos que fueron seleccionados y publicados en la Gaceta Oficial. También precisó que sólo pueden emitir multas mediante dispositivos electrónicos y deben portar uniforme e identificación que los acredite como agentes de tránsito.

El funcionario informó que 13 de las 16 alcaldías ya participan en el programa y adelantó que Venustiano Carranza se incorporará en los próximos días, mientras continúan las conversaciones con las dos demarcaciones restantes.

Añadió que el esquema permanecerá vigente durante el Mundial de futbol y posteriormente será evaluado junto con las alcaldías para determinar si continúa.

Anunció también que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dotará de cámaras corporales a los agentes de tránsito para supervisar su actuación y advirtió que cualquier elemento que haga un uso indebido de sus atribuciones será retirado del programa y sancionado conforme a la normatividad.

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