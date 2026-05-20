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Productores y transportistas deciden quedarse a dormir en la CDMX

Productores y transportistas instalaron un campamento frente a Gobernación tras exigir soluciones urgentes al campo, seguridad en carreteras y apoyos económicos

Foto: redes
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Alrededor de 200 productores y transportistas convocados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) que llegaron en la llamada mega movilización de este miércoles a la Ciudad de México, decidieron pernoctar a las afueras de la Secretaría de Gobernación y esperar a la reunión que sostendrán con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), este jueves.

Lo anterior, luego de que una comisión de representantes ingresó a la Secretaría de Gobernación poco antes de las 16:00 horas, y que fue recibida por el subsecretario de la dependencia, César Yáñez Centeno.

Tras casi 3 horas de reunión, la comisión de productores y transportistas salió de la dependencia, y ordenó que se trajeran algunos de los camiones en los que llegaron y se estacionaran sobre la calle de Abraham González y Atenas; a la par, establecieron un campamento enfrente de la entrada principal de Gobernación, para quedarse a dormir en la zona.

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Desde las 11:00 de la mañana, tras iniciada la marcha a la que convocaron, y en la que se esperaban entre 6 mil y 10 mil asistentes, una parte de los asistentes procedentes del Ángel de la Independencia, decidió trasladarse hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en donde exigieron se les atendiera, tal y como Gobernación había ofrecido horas antes.

Las demandas de los productores no han variado: que el gobierno federal destine mayor presupuesto para el campo; que sus productos se paguen a mejor precio, y soluciones a la problemática de la Ley de Aguas. Además de apoyos ante los incrementos en los precios de combustibles y fertilizantes.

Mientras que los transportistas demandaron mayor seguridad en carreteras federales, en donde siguen siendo presa del crimen organizado, pues son asaltados los tráileres que manejan, y los operadores son desaparecidos.

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