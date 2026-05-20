Estado mexicano obtiene sentencia a favor por más de 578 mdd en caso vinculado a Genaro García Luna

Una resolución judicial en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América, condenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas, a pagar 578.5 millones de dólares por reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.

Lo anterior, derivado de su participación en operaciones vinculadas con el esquema ilícito de contratación pública vinculado al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

La sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial, señaló la Secretaría de Hacienda, en un comunicado.

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Y que un tribunal de la ciudad de Miami, dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano dentro del procedimiento civil promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la recuperación de activos relacionados con este esquema ilícito.

En el comunicado, se indicó que durante el proceso se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos.

Para ello, la UIF habría integrado un acervo probatorio conformado por documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

"Esta resolución se suma a las sentencias obtenidas previamente en contra de Genaro García Luna y su cónyuge, dictadas en mayo de 2025, por un monto superior a 2,448 millones de dólares.

México recupera más de 578 millones de dólares por un caso vinculado a Genaro García Luna.



Un tribunal en Florida ordenó a la familia Weinberg y a sus empresas devolver este dinero al Estado mexicano, como reparación por contratos públicos obtenidos de forma ilícita.



La... pic.twitter.com/Kcj0p4J89R — Fernanda Familiar (@qtf) May 20, 2026

"Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3,067 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante, impulsada por el Estado", subrayó Hacienda.