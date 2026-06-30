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Se activa alerta naranja en 3 alcaldías por lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta amarilla y naranja por lluvias en 11 alcaldías

Estas son las alcaldías que tienen alerta naranja por lluvias. Foto: Cuartoscuro
Estas son las alcaldías que tienen alerta naranja por lluvias. Foto: Cuartoscuro

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Citli Toribio

Esta mañana de martes 30 de junio, la Ciudad de México amaneció con clima lluvioso y de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPCCDMX), esta mañana se activó la alerta naranja en algunas de las alcaldías de la capital.

De las 16 alcaldías, 3 tendrán alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes con actividad eléctrica para este martes 30 de junio y la posibilidad de alerta amarilla para otras 7 alcaldías. Es el nororiente de la CDMX donde se registran lluvias de moderadas a fuertes desde alrededor de las 6 de la mañana. 

A través de su cuenta de X, la SGIRPCCDMX recomendó consultar las alertas naranja y amarilla durante todo el día, especialmente si se frecuentan las zonas de: Alcaldía Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Sin embargo, también advirtió de lluvias débiles en otras alcaldías. 

Alcaldías con alerta naranja 30 de junio

Las 3 alcaldías señaladas con alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes son:

  • Alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Alcaldía Iztacalco
  • Alcaldía Venustiano Carranza.

Precauciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomienda:

  • No cruzar avenidas o calles con corrientes de agua o encharcamientos, sino caminar sobre puentes y banquetas.
  • Resguardo de niños, personas mayores y personas con discapacidad. 
  • Evitar refugio bajo los árboles. 

¿Hasta qué hora lloverá?

Se pronostica que la duración de la lluvia sea desde las 07:35 horas hasta las 10 de la mañana. Por lo que se recomienda tomar previsiones especialmente para quienes se dirigen a sus centros laborales u otros destinos, ya que podría haber complicaciones viales. 

Alcaldías con posibilidad de alerta amarilla

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Alcaldías con lluvias débiles y con posibilidad de tener alerta amarilla. Foto: X @SGIRPCCDMX

Las alcaldías con lluvias débiles y con posibilidad de tener alerta amarilla, según la SGIRPCCDMX son: 

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Xochimilco 

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