Se activa alerta naranja en 3 alcaldías por lluvias en CDMX

Esta mañana de martes 30 de junio, la Ciudad de México amaneció con clima lluvioso y de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPCCDMX), esta mañana se activó la alerta naranja en algunas de las alcaldías de la capital.

De las 16 alcaldías, 3 tendrán alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes con actividad eléctrica para este martes 30 de junio y la posibilidad de alerta amarilla para otras 7 alcaldías. Es el nororiente de la CDMX donde se registran lluvias de moderadas a fuertes desde alrededor de las 6 de la mañana.

A través de su cuenta de X, la SGIRPCCDMX recomendó consultar las alertas naranja y amarilla durante todo el día, especialmente si se frecuentan las zonas de: Alcaldía Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Sin embargo, también advirtió de lluvias débiles en otras alcaldías.

Alcaldías con alerta naranja 30 de junio

Las 3 alcaldías señaladas con alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes son:

Alcaldía Gustavo A. Madero.

Alcaldía Iztacalco

Alcaldía Venustiano Carranza.

?? ?Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la mañana del martes 30/06/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/MZ9uOpZTF0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

Precauciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomienda:

No cruzar avenidas o calles con corrientes de agua o encharcamientos, sino caminar sobre puentes y banquetas.

Resguardo de niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Evitar refugio bajo los árboles.

¿Hasta qué hora lloverá?

Se pronostica que la duración de la lluvia sea desde las 07:35 horas hasta las 10 de la mañana. Por lo que se recomienda tomar previsiones especialmente para quienes se dirigen a sus centros laborales u otros destinos, ya que podría haber complicaciones viales.

Alcaldías con posibilidad de alerta amarilla



Alcaldías con lluvias débiles y con posibilidad de tener alerta amarilla. Foto: X @SGIRPCCDMX

Las alcaldías con lluvias débiles y con posibilidad de tener alerta amarilla, según la SGIRPCCDMX son: