¡Que siempre no! Se retrasa reapertura completa de la Línea 2 del Metro en CDMX

Desde el pasado 29 de mayo, cuando se efectuó un cierre parcial de algunas estaciones de la Línea 2 del Metro, se tenía contemplada una reapertura de toda la línea completa este 04 de junio desde las 5 de la mañana. Sin embargo, no será así.

Adrián Rubalcava, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, comunicó a través de sus redes sociales que la Línea 2 ampliará su plazo de remodelación, al menos por otros 3 días más con el objetivo de concluir de manera óptima los trabajos de rehabilitación integral.

A través de una tarjeta informativa difundida por medio de su cuenta de la red social X Rubalcava aseguró que la ampliación del margen de tiempo para las obras de renovación de la Línea 2 del Metro, se ampliará por los próximos 4, 5 y sábado 6 de junio.

LÍNEA 2 DEL METRO.

Durante el inicio de las jornadas laborales, usuarios tienen que utilizar unidades de apoyo RTP en la estación Xola debido al cierre de estaciones de la Línea 2 . Foto: Cuartoscuro

Nueva fecha para la reapertura de la Línea 2 del Metro

Según el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el servicio se estaría restableciendo el domingo 7 de junio en la línea completa, de Tasqueña a Cuatro Caminos a partir de las 7:00 horas, hora habitual en que inicia actividad el Metro en domingo.

Este plazo extra permitirá la conclusión de los trabajos de rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan y las labores de mantenimiento en esta línea.

Cabe señalar, que cientos de personas se ven afectadas con retrasos para llegar a sus destinos cercanos a la línea 2 del Metro, pues la fila para abordar las unidades de RTP son sumamente largas.

Informo a las y los usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX que, en coordinación con la @SOBSECDMX, el servicio especial se mantendrá los días 4, 5 y 6 de junio para permitir la conclusión de los trabajos de rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan y las labores de... pic.twitter.com/Hu9sZo0xSn — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 4, 2026

Por el momento, la operación de servicio continuará en 2 tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, con apoyo gratuito de la Red de Transporte de Pasajeros en el tramo entre Xola y Pino Suárez. Esta medida fue comunicada también por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.