En ambos casos no personas lesionadas, pero causaron retrasos en la Línea 1 en las estaciones Merced y Zaragoza
Rubalcava documenta incidentes en el Metro por dejar caer objetos; pide a usuarios tener más precaución
Por: Jazmín Rodríguez
El director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava documentó al menos dos incidentes que ocurrieron en la Línea 1, en las estaciones Merced y Zaragoza.
Fue en su cuenta de "X" que el funcionario describió ambos acontecimientos.
El primero ocurrió el pasado viernes 19 de junio, en la estación Zaragoza donde una persona invidente dejó caer un bastón en las vías y ocasionó un corto circuito cuando el tren reanudó su marcha.
Segundo incidente en la estación Merced
Este sábado 20 de junio en su cuenta de X documentó el segundo incidente donde una mujer dejó caer un paraguas en las vías del Metro, pese a que la mujer avisa a los guardias presentes, poco pudieron hacer para detener la marcha de tren.
Como en el caso anterior, cuando el tren reinició su marcha, causó un corto circuito.
"Aunque no hubo personas lesionadas, estos eventos obligan a realizar maniobras de seguridad, generan retrasos en el servicio y pueden provocar que miles de usuarios lleguen tarde a sus destinos", escribió el funcionario.
Por este sentido, el director del Metro pidió a los usuarios su apoyo para sujetar bien sus pertenencias al permanecer en andenes y al subir o bajar del tren.
"Un celular, paraguas, bastón, lata, bolsa con recubrimiento metálico o cualquier objeto metálico que caiga a las vías puede provocar un cortocircuito y afectar la operación", afirmo.
Agregó que el compartir este tipo de videos ayuda a que todas y todos conozcamos cómo ocurren este tipo de incidentes y evitar la desinformación; y segundo, para solicitar su valiosa colaboración a fin de prevenirlos.
Edición Impresa
Cargando edición impresa...