Rubalcava documenta incidentes en el Metro por dejar caer objetos; pide a usuarios tener más precaución

El director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava documentó al menos dos incidentes que ocurrieron en la Línea 1, en las estaciones Merced y Zaragoza.

Fue en su cuenta de "X" que el funcionario describió ambos acontecimientos.

El primero ocurrió el pasado viernes 19 de junio, en la estación Zaragoza donde una persona invidente dejó caer un bastón en las vías y ocasionó un corto circuito cuando el tren reanudó su marcha.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una... pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

Segundo incidente en la estación Merced

Este sábado 20 de junio en su cuenta de X documentó el segundo incidente donde una mujer dejó caer un paraguas en las vías del Metro, pese a que la mujer avisa a los guardias presentes, poco pudieron hacer para detener la marcha de tren.

Como en el caso anterior, cuando el tren reinició su marcha, causó un corto circuito.

Esta tarde se registró nuevamente la caída de un objeto a la zona de vías, ahora una señora deja caer una sombrilla en la estación Merced de la Línea 1. Ayer ocurrió un incidente similar en Zaragoza, con un bastón.



Aunque no hubo personas lesionadas, estos eventos obligan a... pic.twitter.com/HXWW6tZWh6 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 21, 2026

"Aunque no hubo personas lesionadas, estos eventos obligan a realizar maniobras de seguridad, generan retrasos en el servicio y pueden provocar que miles de usuarios lleguen tarde a sus destinos", escribió el funcionario.

Por este sentido, el director del Metro pidió a los usuarios su apoyo para sujetar bien sus pertenencias al permanecer en andenes y al subir o bajar del tren.

"Un celular, paraguas, bastón, lata, bolsa con recubrimiento metálico o cualquier objeto metálico que caiga a las vías puede provocar un cortocircuito y afectar la operación", afirmo.

Agregó que el compartir este tipo de videos ayuda a que todas y todos conozcamos cómo ocurren este tipo de incidentes y evitar la desinformación; y segundo, para solicitar su valiosa colaboración a fin de prevenirlos.