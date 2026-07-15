Sánchez Barrios se destapa por Cuauhtémoc; arranca la carrera rumbo a 2027 en Morena

La diputada local Diana Sánchez Barrios anunció que contenderá por la coordinación de la Defensa de la Transformación en Cuauhtémoc, porque la alcaldía está en condiciones desastrosas.

Diana Sánchez Barrios anuncia su afiliación a Morena y su candidatura

Explicó que desde hace aproximadamente dos meses se afilió a las filas de Morena y precisó que es necesario recuperar la alcaldía, porque la mayoría de la ciudadanía ya no quiere que la actual alcaldesa se reelija.

En conferencia de prensa, explicó que en las próximas semanas dejará su curul, una vez que se conozcan las reglas de Morena, para participar en el proceso y dejó en claro que serán los ciudadanos, a través de las encuestas, quienes decidan quién se encargará de la coordinación en la alcaldía más importante de la Ciudad de México.

"A mí se me hace correcto el tema de las encuestas porque es una medición muy importante, es la valoración de la gente. Que la encuesta decida, yo respeto la decisión de la gente", aseveró.

Prioridades y retos en Cuauhtémoc según Diana Sánchez Barrios

Advirtió que Cuauhtémoc tiene que ser gobernada por alguien que la conozca y viva aquí y subrayó que ella nació, creció y ha residido toda su vida en esta alcaldía, a la que conoce profundamente desde todos los aspectos.

La actual coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente del Congreso local, señaló que es urgente el reordenamiento del comercio en vía pública en la alcaldía y para ello se requieren planes específicos que permitan a los comerciantes vivir dignamente de esta actividad.

Asimismo, acotó que la comunidad de la diversidad sexual, a la que ella pertenece, tiene que ser atendida y visibilizada y confió en que contará con su respaldo.

Por lo que toca a su seguridad, después de que hace casi dos años sufrió un atentado, dijo que cuenta con seguridad y confía en que podrá seguir haciendo su trabajo territorial, como lo ha hecho hasta ahora.

Respecto al apoyo que en su momento dio a Alessandra Rojo de la Vega, dijo que fueron los comerciantes quienes la acompañaron a las colonias, porque nadie la conocía, pero ahora la ciudadanía la rechaza.