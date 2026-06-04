Sheinbaum pide flexibilidad laboral por Mundial, pero sin decreto

Luego de descartar que el Gobierno federal declare día no laborable el próximo 11 de junio, fecha en que arrancará la Copa Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en manos de las empresas privadas la decisión de permitir trabajo remoto o flexibilizar horarios para sus empleados.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que una suspensión oficial de actividades tendría implicaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, entre ellas el pago de salarios y compensaciones especiales para quienes deban laborar.

"En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las propias empresas, porque si se declara un día no laborable entra la Ley Federal del Trabajo", señaló.

La declaración llega después de que el Gobierno de la Ciudad de México anunció la suspensión de clases en escuelas públicas de la capital para facilitar la movilidad y la logística durante la inauguración del torneo.

Gobierno evita decretar un "puente mundialista"

Sheinbaum reconoció que existe interés en facilitar la participación de la población en las actividades vinculadas al Mundial, pero dejó claro que el Ejecutivo no impulsará una medida nacional que obligue a empresas y centros de trabajo a suspender labores.

La presidenta adelantó que su administración buscará orientar al sector empresarial para que exista flexibilidad durante esa jornada, especialmente en las ciudades que albergarán partidos del torneo.

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La presidenta adelantó que su administración buscará orientar al sector empresarial para que exista flexibilidad durante esa jornada. Foto: Cuartoscuro

La recomendación apunta principalmente a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mexicanas de la Copa del Mundo, donde se prevé una alta concentración de visitantes y una fuerte demanda de movilidad urbana.

Cada estado decidirá

La mandataria explicó que la suspensión de clases y otras medidas organizativas dependerán de las autoridades locales, por lo que no habrá una instrucción federal uniforme para todo el país.

El gobierno busca garantizar que la inauguración y los encuentros mundialistas se desarrollen sin problemas operativos, evitando afectaciones mayores en transporte, seguridad y servicios públicos.

México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo y el Estadio Azteca será sede del partido inaugural. La expectativa de millones de visitantes coloca a las autoridades frente al reto de equilibrar la actividad económica con uno de los eventos deportivos más importantes de su historia.