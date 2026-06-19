Metrobús cumple 21 años; Sheinbaum recuerda la negociación que cambió el transporte capitalino

El Metrobús cumplió 21 años de operación y Claudia Sheinbaum aprovechó la fecha para recordar uno de los proyectos que marcaron la transformación del transporte público en la Ciudad de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno.

Durante la conferencia matutina, la presidenta sostuvo que el cambio más importante no fue la construcción de carriles confinados sobre Insurgentes, sino convencer a cientos de concesionarios de microbuses para integrarse en empresas capaces de operar una red moderna de transporte.

Sheinbaum recordó que cuando ocupaba la Secretaría de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal impulsó, junto con el área de transporte de la ciudad, las negociaciones con la Ruta 1, que operaba sobre Insurgentes.

El reto fue convencer a los concesionarios

La mandataria explicó que el sistema de microbuses funcionaba bajo un esquema que premiaba la competencia por el pasaje. Los operadores obtenían ingresos de acuerdo con el número de usuarios transportados, lo que incentivaba maniobras riesgosas y disputas permanentes en las calles.

La propuesta del gobierno consistió en que los concesionarios dejaran de trabajar de forma individual y se asociaran para crear empresas que pudieran adquirir autobuses de mayor capacidad y contratar conductores con salario fijo.

Según relató, el proceso tomó cerca de dos años y enfrentó resistencias internas entre los propios transportistas, quienes incluso organizaron varias asambleas para elegir a la comisión encargada de negociar con las autoridades.

Una transformación más allá de los autobuses

Sheinbaum señaló que el Metrobús suele asociarse únicamente con la sustitución de microbuses por autobuses articulados, pero insistió en que el fondo del proyecto fue modificar la estructura de operación del transporte público.

La presidenta destacó que el gobierno apoyó a los concesionarios para cubrir el enganche de las nuevas unidades y que la operación del sistema se complementó con un esquema de pago electrónico mediante tarjetas, similar al utilizado en el Metro.

Durante su explicación mostró una fotografía de la inauguración de la Línea 1, donde aparecen el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Encinas; el exdirector de RTP, Luz Elena González; y representantes de los transportistas que participaron en la transición.

A más de dos décadas de su puesta en marcha, el Metrobús transporta diariamente a cientos de miles de usuarios y se mantiene como uno de los principales sistemas de movilidad de la capital del país.