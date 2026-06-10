AICM reabre rampa de Terminal 2, tras reparación de socavón

Tres días después de que se registró un socavón en la rampa de acceso de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Secretaría de Marina anunció la reapertura de este acceso de ascenso y descenso que conecta las salidas de la Terminal.

Fue el pasado domingo 7 de junio mientras se realizaban algunos trabajos, cuando una aplanadora fracturó una sección de la rampa, que ya presentaba daños.

La maquinaria cayó en la zanja cerca de las puertas 5 y 8 y quedó atrapada. Autoridades tuvieron que usar máquinas más pesadas para realizar la extracción. Debido a la afectación, el uso de estacionamientos permaneció sin costo por alrededor de 45 minutos.

De acuerdo con el comunicado publicado por la Secretaría de Marina, para solucionar el problema, "se retiró la unidad y se demolió el área afectada y se volvió a construir para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por el lugar.

AICM en obras días antes del inicio de la Copa del Mundo

Las labores se realizaron del 7 al 9 de junio y este 10 de junio, a un día del inicio de la Copa del Mundo 2026, se reabrió a la circulación la zona afectada desde primeras horas de la mañana. Las autoridades aseguraron que:

"Para evitar situaciones similares, se realiza la inspección de las demás rampas para verificar su situación y tomar acciones en las que se requiera". Además, Grupo Aeroportuario Marina se disculpó con pasajeros y usuarios por los inconvenientes.

Hasta el momento, se desconoce si existen otras rampas en la misma situación, pero el incidente se suma al techumbre que se desprendió el pasado 2 de junio, a tan solo 3 días de que la primera fase de la remodelación rumbo a la copa del mundo se había entregado.