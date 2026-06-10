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AICM reabre rampa de Terminal 2, tras reparación de socavón

La rampa se deterioró luego de que maquinaria cayó sobre una zanja que estaba ahí

AICM. La rampa dañada el pasado 7 de junio en la Terminal 2 fue reparada. Foto: Cuartoscuro
AICM. La rampa dañada el pasado 7 de junio en la Terminal 2 fue reparada. Foto: Cuartoscuro

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Tres días después de que se registró un socavón en la rampa de acceso de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Secretaría de Marina anunció la reapertura de este acceso de ascenso y descenso que conecta las salidas de la Terminal. 

Fue el pasado domingo 7 de junio mientras se realizaban algunos trabajos, cuando una aplanadora fracturó una sección de la rampa, que ya presentaba daños.

La maquinaria cayó en la zanja cerca de las puertas 5 y 8  y quedó atrapada. Autoridades tuvieron que usar máquinas más pesadas para realizar la extracción.  Debido a la afectación, el uso de estacionamientos permaneció sin costo por alrededor de 45 minutos. 

De acuerdo con el comunicado publicado por la Secretaría de Marina, para solucionar el problema, "se retiró la unidad y se demolió el área afectada y se volvió a construir para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por el lugar. 

AICM en obras días antes del inicio de la Copa del Mundo

Las labores se realizaron del 7 al 9 de junio y este 10 de junio, a un día del inicio de la Copa del Mundo 2026, se reabrió a la circulación la zona afectada desde primeras horas de la mañana. Las autoridades aseguraron que:

"Para evitar situaciones similares, se realiza la inspección de las demás rampas para verificar su situación y tomar acciones en las que se requiera". Además, Grupo Aeroportuario Marina se disculpó con pasajeros y usuarios por los inconvenientes. 

Hasta el momento, se desconoce si existen otras rampas en la misma situación, pero el incidente se suma al techumbre que se desprendió el pasado 2 de junio, a tan solo 3 días de que la primera fase de la remodelación rumbo a la copa del mundo se había entregado. 

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