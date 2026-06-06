Una ola de apoyo al Tricolor recorre Paseo de la Reforma

"Es la ola y todos lo saben, lo saben...". La frase resonó una y otra vez sobre Paseo de la Reforma.

No era una porra improvisada ni un simple grito de aliento. Era la adaptación de la emblemática canción La Boa, convertida para la ocasión en La Ola, una versión especial interpretada por la Sonora Santanera para dar el banderazo a la fiesta mundialista rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 y enviar un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana.

Con las manos en alto y al ritmo de "Bienvenidos todos al Mundial, porque México es la ola, es la ola, es la ola, mi corazón es para ti", miles de personas respondieron al llamado del ex mundialista Francisco "Kikín" Fonseca para mandar buena vibra al Tricolor y demostrar que la Ciudad de México está lista para recibir al mundo.



Foto: GCDMX

La celebración tuvo además un significado especial.

A 40 años del Mundial de México 1986, cuando la ola se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del futbol y dio la vuelta al planeta desde las tribunas mexicanas, la capital buscó rendir homenaje a esa tradición con un intento para establecer el Récord Guinness de la ola más grande del mundo.

Desde las siete de la mañana comenzaron a llegar familias enteras, aficionados, catrinas, luchadores, danzantes, concheros, personas con discapacidad y visitantes de distintos puntos de la ciudad.



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Todos se dieron cita sobre Paseo de la Reforma para formar parte de una jornada que mezcló identidad, cultura, futbol y la ilusión de volver a colocar a México en el centro de la conversación mundialista.

La música de la Sonora Santanera marcó el ritmo de la mañana. La agrupación presentó una versión especial de La Boa, adaptada para la ocasión.

"Una ola viene recorriendo cada cancha, es sensacional. Bienvenidos todos al Mundial, porque México va a ganar. Es la ola..."

La canción se convirtió rápidamente en el himno de la jornada. Los asistentes la coreaban mientras levantaban las manos, bailaban y seguían las indicaciones para los ensayos previos.



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La consigna era clara: si la ola se cortaba, no valía. Por ello, durante varios minutos se realizaron prácticas para coordinar el movimiento. Desde el escenario se insistía en que todos debían ponerse en cuclillas y levantarse siguiendo la secuencia para que la ola avanzara sin interrupciones.

Fue entonces cuando apareció "Kikín" Fonseca para animar a la multitud.

"¿Cómo andamos? ¿Ya estamos listos o qué?", preguntó ante miles de asistentes.

El ex delantero de la Selección Mexicana dirigió los últimos ensayos y recordó la importancia de mantener el orden durante el recorrido.

"Recordemos que es importante desde las rodillas y hacia arriba, que no se pierda la secuencia", indicó.

Pero el mensaje central iba más allá del récord. "Vamos a mandar buena vibra para la Selección, que va a ser el mejor Mundial de la historia", expresó, provocando aplausos y gritos de apoyo entre los asistentes.