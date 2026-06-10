Calzada flotante de Tlalpan, inconclusa y deteriorada a 1 día de inauguración del Mundial

La nueva Calzada de Tlallipan inaugurada el pasado 8 de junio ya comenzó a levantar comentarios y polémica por parte de usuarios en redes sociales. Y es que, de acuerdo con los testimonios de diversos visitantes, las instalaciones recién abiertas habría dejado "mucho que desear", empezando por el difícil acceso.

A un día después de su inauguración, el Jardín Flotante de Tlallipan registró encharcamientos y grietas que abrieron la conversación entre los usuarios en redes sociales, quienes no perdieron oportunidad para hacer críticas.

Aunque autoridades del Gobierno de la CDMX declararon que se realizarán trabajos para reforzar el sistema de captación y desalojo de agua pluvial, los comentarios y disgusto por parte de la ciudadanía no han dejado de llover, pues algunos usuarios de TikTok demostraron lo complicado que ha sido acceder a la calzada.

Puente de Chabacano, sin terminar

Y es que la obra se entregó antes de ser terminada por la premura de estar lista en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Sin embargo, incluso el acceso al andador es complicada, porque el puente que da paso desde Metro Chabacano aún no está habilitado, porque de hecho la estación sigue cerrada por obras.

La Calzada Flotante de Tlallipan tuvo un costo de $1,913 millones, 934 mil 356 pesos, según Raúl Basulto, información Secretario de Obras la Ciudad de México. Sin embargo, el paso peatonal que conectará la línea 2 de Metro Chabacano con Pino Suárez, quedó cerrado e inconcluso.

Por su parte, la jefa de Gobierno, admitió en conferencia de prensa que el jardín flotante aún no ha concluido. Esto ha elevado la frustración de los miles de usuarios afectados, tanto automovilistas, como quienes no pueden descender en las estaciones cerradas.

Comentarios de usuarios

"La neta hubiéramos preferido más trenes y mejorar el drenaje de CDMX", "¿Me estás diciendo que voy a tener que estar pasando por ahí con el riesgo de un próximo derrumbe como la Línea 12?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de TikTok dedicadas a recorrer esta nueva atracción.