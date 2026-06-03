¡Caos en CDMX! Vialidades cerradas por manifestaciones de la CNTE

Esta mañana se cumplen 10 días desde el inicio de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y durante la mañana de este 3 de junio, se registraron bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México pese a que se están llevando a cabo los diálogos de negociaciones para dar solución a las demandas magisteriales.

Esta mañana diversos contingentes de la Coordinadora bloquearon accesos e instalaciones del ISSSTE, los alrededores de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por esta razón la circulación en diversos puntos de la capital se ha visto afectada.

Además de calles y avenidas, en esta ocasión también el transporte público se vio afectado, ya que algunas estaciones de la línea 4 del Metrobús también se han visto afectadas, pues el servicio se suspendió en al menos 5 de ellas.

BLOQUEO.

Pese a que ya hay diálogos para dar salida a sus demandas, las movilizaciones de la Coordinadora, siguen. Foto: Cuartoscuro

De esta manera que hasta el momento la línea 4 del Metrobús sólo opera de San Lázaro a Terminal 1 del Aeropuerto de la CDMX. (AICMCDMX)

Bloqueos viales de la CNTE

Instalaciones de la SEP

Al exterior de las instalaciones de la SEP, sobre Avenida Universidad se bloqueó la circulación debido a los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se congregaron entre las 10 y las 11 de la mañana. Se trata de maestros provenientes de Guerrero y Oaxaca.

CIERRE DE VIALIDADES.

Esta mañana diversos contingentes de la Coordinadora bloquearon accesos e instalaciones del edificio de la SEP. Foto: Cuartoscuro

Además, se registraron disturbios durante la manifestación, puesto que se empezaron a golpear, vandalizar el muro de protección del edificio de la SEP, a donde también se lanzaron algunos petardos. Elementos de la policía auxiliar no pudieron evitar los hechos violentos.

Alrededores de la Secretaría de Gobernación

También se encuentra un contingente de la CNTE que estableció un plantón en los alrededores de la Secretaría de Gobernación (Segob), especialmente en la calle Abraham González y rumbo a la Glorieta de Bucareli.

Frente a las oficinas del ISSTE

Hablamos especialmente de las calles Jesús García Corona y Carlos J. Meneses en la colonia Juárez.

Línea 4 del Metrobús

También la línea 4 de Metrobús se encuentra con obstrucción en el servicio, debido a la manifestación magisterial. No hay servicio desde la estación Buenavista hasta Pino Suárez.

#PrecauciónVial | Manifestantes permanecen bloqueando la circulación de Av. Arcos de Belén y Av. Balderas, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Dr. Liceaga, Eje 3 Sur y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/N3h9rUXH94 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 3, 2026

Glorieta de Bucareli

Trascendió también que tanto a esta zona como a Avenida Paseo de la Reforma ya empiezan a llegar manifestantes de la Coordinadora.

Manifestaciones en otros estados

También se registran movilizaciones de la Coordinadora en los estado de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.