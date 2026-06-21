Cierre vialidades en CDMX por paseo dominical Muévete en bici

Estas son las alternativas viales frente a vialidades afectadas por Paseo Dominical Muévete en Bici de CDMX
Estas serán las avenidas cerradas para la ruta del paseo dominical. Imagen: Nano Banana Pro
Estas son las alternativas viales frente a vialidades afectadas por Paseo Dominical Muévete en Bici de CDMX
Por: Citli Toribio
Como domingo a domingo (excepto el último de cada mes), el paseo dominical Muévete en bici, toma las calles y diversas vialidades importantes de la Ciudad de México. El objetivo es que los capitalinos puedan pasear en bici, patines o a pie, puedan cruzar la CDMX en diferentes alcaldías.
Y para que no te lleves sorpresas, queremos compartir contigo cuáles son las vialidades que estarán cerradas debido a los ciclistas y paseantes este 21 de junio. Así podrás tomar rutas alternas para dirigirte a tu destino, salir con anticipación o bien, unirte a las actividades.
El horario del Paseo Dominical Muévete en Bici es a partir de las 8 de la mañana hasta las 14:00 horas. Cabe recordar que hoy durante todo el día podrás llevar contigo tu bicicleta en el Metro de la Ciudad de México sin tener que esperar a que sean las 10 de la noche.
Estas serán las avenidas cerradas para la ruta del paseo dominical donde las bicis son las protagonistas, como semana a semana, exceptuando el último domingo del mes, según la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Estas serán las avenidas cerradas para la ruta del paseo dominical. Imagen: Nano Banana Pro
Algunas alternativas viales para la circulación de autos son las siguientes:
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