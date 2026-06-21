Ovaciones - Periódico deportivo
Noticias

Cierre vialidades en CDMX por paseo dominical Muévete en bici

Estas son las alternativas viales frente a vialidades afectadas por Paseo Dominical Muévete en Bici de CDMX

Ruta del Paseo Dominical afectará algunas avenidas de la CDMX. Foto: Cuartoscuro
Ruta del Paseo Dominical afectará algunas avenidas de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Síguenos
Citli Toribio

Como domingo a domingo (excepto el último de cada mes), el paseo dominical Muévete en bici, toma las calles y diversas vialidades importantes de la Ciudad de México. El objetivo es que los capitalinos puedan pasear en bici, patines o a pie, puedan cruzar la CDMX en diferentes alcaldías. 

Y para que no te lleves sorpresas, queremos compartir contigo cuáles son las vialidades que estarán cerradas debido a los ciclistas y paseantes este 21 de junio. Así podrás tomar rutas alternas para dirigirte a tu destino, salir con anticipación o bien, unirte a las actividades. 

El horario del Paseo Dominical Muévete en Bici es a partir de las 8 de la mañana hasta las 14:00 horas. Cabe recordar que hoy durante todo el día podrás llevar contigo tu bicicleta en el Metro de la Ciudad de México sin tener que esperar a que sean las 10 de la noche. 

Vialidades afectadas por Paseo Dominical Muévete en Bici

Estas serán las avenidas cerradas para la ruta del paseo dominical donde las bicis son las protagonistas, como semana a semana, exceptuando el último domingo del mes, según la Secretaría de Movilidad (Semovi).

imagen-recuadro


Estas serán las avenidas cerradas para la ruta del paseo dominical. Imagen: Nano Banana Pro

  • Avenida Paseo de la Reforma
  • Calzada de Guadalupe
  • Colonia Condesa
  • Avenida División del Norte
  • Avenida Patriotismo
  • Eje 7 Sur
  • Centro histórico
  • Avenida Canal del Norte
  • Avenida Coyoacán

Alternativas viales

Algunas alternativas viales para la circulación de autos son las siguientes: 

  • Del lado de Paseo de la Reforma: Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes. 
  • Del lado de Calzada de Guadalupe: Circuito Interior
  • De la zona Condesa: Avenida Insurgentes
  • Al sur de la CDMX: Avenida Río Churubusco y Calzada de Tlalpan.
  • Avenida  Canal del Norte: Avenida Eduardo Molina

Edición Impresa

Ver más

Cargando edición impresa...