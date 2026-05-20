Ximena Pichel se presenta en audiencia tras ataque a policía: ¿Qué castigo tendrá "Lady Racista"?

El caso de Ximena Pichel volvió a colocarse en el centro de atención luego de que la modelo argentina reapareciera públicamente en los juzgados de la colonia Doctores para enfrentar una nueva audiencia tras incumplir las medidas ordenadas por las autoridades ante el caso de discriminación.

Entre gritos, cuestionamientos y nuevas declaraciones, la mujer conocida como "Lady Racista" rompió el silencio y habló sobre las medidas impuestas por las autoridades capitalinas.

En Ovaciones te decimos todo lo que tienes que saber del caso de Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista".

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Ximena Pichel se presenta en los juzgados

La tarde de este miércoles, Ximena Pichel acudió a las salas de Doctor Lavista, ubicadas en la Ciudad de México, donde se revisaron las medidas cautelares impuestas tras el proceso penal que enfrenta por el delito de discriminación contra un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A su salida de la audiencia, la mujer ofreció nuevamente disculpas públicas por los hechos ocurridos en 2025 y aseguró que ha cumplido con parte de las condiciones establecidas por el juez.

"Una disculpa, ya la había dado, hicimos todo lo que se nos pidió", declaró ante medios de comunicación.

Asimismo, Pichel señaló que actualmente toma terapias psicológicas junto con su familia debido al impacto mediático y personal que provocó el caso.

"Estoy tomando terapia psicoactiva para mi hijo y para mí. La verdad es que ha sido muy difícil pasar por todo esto, pero ya pasó, ya aprendimos", aseguró

Juez otorga dos meses más a Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, para cumplir las medidas cautelares, de su proceso por discriminación a un policía.



Lady Racista aseguró estar en terapia psicológica.

pic.twitter.com/8UfFRkywTV — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

Qué pasó en la audiencia de Lady Racista

Durante la audiencia, el juez de control determinó ampliar por dos meses más la suspensión condicional del proceso para que Pichel concluya el cumplimiento de las medidas pendientes.

Afuera de los juzgados también se manifestaron integrantes de la colectiva Tonantzin, quienes acusan retrasos en otras audiencias judiciales debido al caso mediático de "Lady Racista".

¿Por qué le dicen Lady Racista a Ximena Pichel?

El apodo de "Lady Racista" surgió en redes sociales después de que se viralizó un video grabado en julio de 2025 en el que Ximena Pichel insultó a un oficial de tránsito de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando un elemento policiaco intentaba colocar un inmovilizador, conocido como "araña", en un vehículo Mercedes Benz presuntamente estacionado sin pagar parquímetro.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales, la mujer lanzó comentarios ofensivos y discriminatorios contra el policía capitalino, lo que provocó una fuerte reacción pública y miles de críticas en internet.

Tras la viralización del caso, autoridades capitalinas iniciaron una investigación formal por discriminación y la mujer fue denunciada ante la Fiscalía. Posteriormente, logró obtener una suspensión condicional del proceso penal bajo ciertas condiciones impuestas por el juez.

#LoÚltimo | La audiencia de Ximena "N", a quién bautizaron en redes sociales como "Lady racista" fue pospuesta para el próximo lunes 28 de julio para que se defina su situación jurídica.



Al salir de los juzgados, la mujer no emitió declaración alguna, pero fue recibida por... pic.twitter.com/Oy5uuv4qA4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 26, 2025

¿Qué sentencia recibió Lady Racista?

Las autoridades determinaron ampliar la suspensión condicional del proceso por dos meses más para que Ximena Pichel cumpla totalmente con las medidas ordenadas por el juez.

Entre las condiciones impuestas destacan:

Someterse a terapias psicológicas .

Participar en programas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México ( Copred ).

Realizar servicio social al Estado.

Mantener una disculpa pública hacia el oficial afectado.

No acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos.

Cumplir con las medidas cautelares pendientes para conservar la suspensión del proceso penal.

¿Qué pasa si Lady Racista no cumple las medidas?

Las medidas impuestas a Ximena Pichel forman parte de la suspensión condicional del proceso penal que le permitió continuar su caso en libertad. Sin embargo, este beneficio depende completamente de que cumpla cada una de las condiciones ordenadas por el juez.

En caso de incumplir con las terapias, el servicio social, los cursos del Copred (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México) o cualquier otra obligación judicial, las autoridades podrían revocar la suspensión condicional y reactivar el proceso penal en su contra por el delito de discriminación.

Esto significaría que el caso regresaría a etapa judicial activa y podría avanzar hacia una sentencia formal determinada por un juez, además de enfrentar nuevas restricciones legales.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el juzgador otorgó una prórroga de dos meses precisamente porque la modelo argentina no había concluido completamente algunas de las medidas cautelares previamente ordenadas.

El caso permanece bajo supervisión judicial y serán las autoridades quienes determinen si Ximena Pichel cumple de manera total con las condiciones establecidas para mantener el beneficio de llevar el proceso en libertad.

| El Poder Judicial de la Ciudad de México alista una orden de aprehensión contra la ciudadana argentina Ximena Pichel, alias Lady Racista, tras ignorar de forma sistemática los mandatos judiciales de control de activos y terapias contra la discriminación, lo que desata una... pic.twitter.com/kWYWw6blJ8 — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 20, 2026

¿Quién es Ximena Pichel?

Ximena Pichel es una modelo de origen argentino que ganó notoriedad pública en México después de protagonizar el altercado con un elemento de tránsito en la Ciudad de México.

Antes del escándalo, mantenía un perfil relativamente discreto en redes sociales y actividades relacionadas con el modelaje.